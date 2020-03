AlphaTauri aura la même boîte de vitesses que Red Bull… ou presque

Depuis l'an dernier, les deux écuries sont propulsées par Honda et partagent de nombreuses pièces conçues par la structure tierce qu'est Red Bull Technology. Cependant, jusqu'à présent, la structure de Faenza utilisait des boîtes de vitesses de l'année précédente afin d'avoir une spécification établie avec laquelle concevoir sa monoplace ; compte tenu de la nouvelle réglementation technique de 2021, ce ne sera plus possible, et c'est en fin d'été que la version employée par AlphaTauri sera définie.

"Nous aurons à nouveau les suspensions avant et arrière, la boîte de vitesses et l'hydraulique l'an prochain", détaille Franz Tost, directeur de la petite Scuderia, auprès de Motorsport.com. "Mais il sera décidé en août/septembre si Red Bull décidera 'voici la boîte de vitesses que nous utiliserons' ou s'ils seront encore en soufflerie [pour continuer de travailler dessus]. Puis peut-être que nous aurons la boîte de vitesses conçue en septembre, parce que nous n'attendrons pas – ou ne pouvons pas attendre jusqu'en novembre/décembre, car nous n'aurions pas de boîte de vitesses ! Nous aurons les pièces qui seront prêtes avec le design en septembre."

Red Bull Technology pourra ensuite poursuivre le développement de la boîte de vitesses en accord avec le concept de la Red Bull RB17 afin de l'optimiser. "Si Red Bull Technology continue de travailler sur leur voiture, alors ils pourraient avoir quelque chose de différent", confirme Tost. "Mais ce ne sera pas complètement différent. L'arbre de transmission sera peut-être un peu plus bas ou plus haut, ou bien le différentiel sera plus bas, plus haut ou plus en avant. Cela peut n'être que quelques millimètres, mais pour une écurie comme Red Bull Racing, c'est important : ces petits changements, voire beaucoup de petits changements, peuvent faire une grande différence en matière de performance."

Propos recueillis par Jonathan Noble

