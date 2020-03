Découvrez les nouveautés techniques de la McLaren MCL35

McLaren veut conserver sa quatrième place acquise en 2019 cette saison et a apporté des innovations pour y parvenir, que Giorgio Piola et Matt Somerfield détaillent. Le team a notamment testé un aileron avant revu, se basant sur l'ADN de celui utilisé l'an dernier. Cependant, on y trouve plusieurs différences importantes.

Le changement le plus évident se situe sur le design du plan horizontal extérieur, dont le profil a été aplati de manière significative (flèche bleue), et il y a désormais une partie biseautée à l'extérieur de celui-ci (flèche rouge). Le design de l'année dernière est montré dans le cercle pour les comparer. Ce changement dans le plan horizontal permet d'adoucir le vortex habituellement créé par cette pièce. Dans le même temps, une pression plus forte est créée par la partie biseautée sur le bord du plan horizontal, ce qui permettra notamment de diriger le flux d'air autour du pneu avant.

Pour profiter au maximum de ces changements, d'autres optimisations ont été apportées à la forme du plan principal, dont la courbure est désormais adoucie sur la section externe (flèche noire), tandis que le volet supérieur est maintenant constitué d'une seule surface continue (flèche verte), plutôt qu'être un plan séparé en deux parties comme il l'était auparavant. Cela signifie que tout changement sur l'angle du volet aura un effet sur la surface entière, plutôt que de modifier uniquement la surface intérieure.

Les changements étaient également notables à l'arrière de la monoplace durant la seconde semaine d'essais, puisque McLaren a installé un nouveau fond plat et un diffuseur revu sur sa MCL35. Le changement le plus évident à l'arrière du diffuseur se situe sur la partie extérieure de l'ensemble, puisque les ingénieurs ont favorisé un fond plat plus incliné et des bords d'extracteur plus verticaux, pour accentuer cet effet. Et surtout, ces modifications permettent de tirer un avantage des dimensions plus importantes du diffuseur lui-même.

Diapo Liste Les freins de la McLaren MCL35 1 / 3 Photo de: Giorgio Piola Le tambour de frein avant a été optimisé pour 2020, car l'équipe continue à utiliser le flux absorbé dans la principale entrée d'air, le fait passer en face du tambour de frein, et le pousse au travers de la jante. La section du tambour qui est coupée dans ce but est désormais divisée en deux sections, plutôt qu'en une seule comme l'an dernier, ce qui améliore la circulation de l'air. La peinture flo-viz sur la monoplace de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 2 / 3 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images La peinture de visualisation est appliquée sur l'écope de frein avant durant les tests pour évaluer les résultats des pièces et leur corrélation avec ceux enregistrés en simulation et en soufflerie. L'avant de la McLaren MCL35 3 / 3 Photo de: Giorgio Piola McLaren a mis un soin particulier sur le design du châssis de la MCL35, avec une cloison horizontale appuyée par une section saillante qui améliore le flux d'air sous la voiture et s'adapte à la forme du museau devant lui.

