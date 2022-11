Alpine pourrait aider Williams en faisant rouler Sargeant

Charger le lecteur audio

Assuré de disposer de la Super Licence grâce à ses résultats en Formule 2 cette année, Logan Sargeant sera officiellement confirmé chez Williams dans les heures qui viennent pour la saison 2023. Le pilote américain sera mardi au volant de la monoplace de Grove afin de débuter sa préparation, qui pourrait également bénéficier d'un coup de pouce d'Alpine. L'écurie française a en effet proposé de faire rouler le pilote de 21 ans dans sa F1 2021, une démarche plutôt inhabituelle mais qui traduit une coopération sur la durée entre les deux équipes. Alpine et Williams avaient notamment trouvé un accord pour qu'Oscar Piastri roule au sein de l'écurie britannique l'an prochain, avant la saga contractuelle de l'été qui a finalement conduit l'Australien à rejoindre McLaren.

"On ne serait pas contre l'idée de le mettre dans l'une de nos anciennes voitures et de le faire rouler", a confirmé à Motorsport.com Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine. "Ils [Williams] nous ont beaucoup aidés [avec Piastri], et ce sera d'une grande aide pour Logan de rouler dans une F1, une monoplace qui a deux ans désormais, mais encore très proche [de ce qui se fait aujourd'hui]. Et si c'est ce qu'ils décident de faire, on est prêt à l'étudier."

Interrogé sur cette pratique plutôt étonnante, Szfanauer estime que les deux écuries ne sont pas en concurrence pour le moment et que l'entretien de liens solides est important. Il n'exclut pas non plus d'avoir besoin de Williams dans le futur pour prendre sous son aile Jack Doohan, membre du programme junior d'Alpine. "C'est bien d'avoir quelqu'un qui est disposé à le faire", souligne-t-il. "À ce stade, espérons que l'on ne sera pas en concurrence avec eux l'an prochain ! Il se peut qu'à un moment donné on doive repenser tout ça. Mais c'est bien d'avoir des relations avec eux au cas où, à l'avenir, on aurait besoin les uns des autres, et si on peut les aider et en tirer un peu d'argent, pourquoi pas ?".

Chez Williams, on ne nie pas que les relations avec Alpine sont au beau fixe et permettent d'envisager des passerelles de ce type. "Je pense que l'on a des liens amicaux avec toutes les équipes", insiste Jost Capito, directeur de Williams. "Sans être amis avec Red Bull, on n'aurait pas pu faire venir Alex [Albon]. Et on est un bon client de Mercedes, on est amis avec eux. On est amis avec tout le monde, je crois. Et s'affronter en piste ne veut pas dire que l'on ne peut pas être amis avec d'autres équipes."

Propos recueillis par Adam Cooper