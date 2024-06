Alpine ne s'attendait pas à être "aussi compétitif"

En Catalogne, Pierre Gasly a réalisé la meilleure séance de qualifications de sa saison, ainsi que celle d'Alpine, en signant le septième temps, à seulement un dixième et demi de Lewis Hamilton à la troisième place. Au micro de Canal+, le pilote français a souligné l'importance d'un tel résultat pour comprendre la voiture.

"C'est vraiment positif pour l'équipe", déclare Gasly. "On arrive à avoir les deux voitures en Q3 et à être performant tout au long de la qualif. Je suis vraiment content de mon tour en Q3 qui nous met à un dixième et demi de Lewis [Hamilton] à la troisième place. C'est vrai que les écarts sont beaucoup plus serrés que d'habitude."

"Comme je l'ai dit à l'équipe, quand ça ne marche pas il faut comprendre pourquoi et dans le cas contraire, quand ça marche comme ce week-end, c'est la première fois de l'année où l'on est aussi performant, il faut le comprendre également. Il y a des réponses à aller chercher mais pour le moment, on prend ce que l'on peut prendre et j'espère que l'on va pouvoir confirmer demain."

Esteban Ocon a permis à Alpine de placer ses deux monoplaces en Q3 pour la première fois cette saison. La dernière fois que l'écurie française avait réussi une telle performance c'était lors du Grand Prix des États-Unis l'année passée. Le pilote normand, auteur du neuvième temps, s'élancera de la huitième place en raison de la pénalité de Sergio Pérez. Pourtant, il s'attendait à vivre un nouveau week-end difficile sur les terres espagnoles.

"C'est très positif. On ne s'attendait pas à être aussi compétitif ce week-end. Dès le début, on avait l'air d'être dans le match alors que l'on pensait que ça allait être un week-end très difficile. La voiture a performé, on a réussi à passer toutes les parties des qualifications donc solide. Maintenant, il y a des choses à comprendre."

"On a échangé de voiture avec Pierre. On a les problèmes opposés qu'on avait au Canada et ici sans avoir le problème de poids donc c'est quand même assez étrange sur certains points et il faut que l'on comprenne ça pour le reste de la saison."