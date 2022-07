Alpine a décelé des problèmes électriques sur ses deux voitures

Charger le lecteur audio

Au lendemain d'une course sprint frustrante pour Fernando Alonso, Alpine n'a pas encore identifié ce qui a privé le pilote espagnol du départ, si ce n'est que l'origine est vraisemblablement électrique. Relégué en fond de grille, il partira aujourd'hui 19e du Grand Prix d'Autriche et disposera notamment d'une unité de puissance intégralement renouvelée, ce qui fera grossir son stock de pièces pour la suite de la saison. La pénalité ne change rien à sa position.

"Fernando a souffert d'un problème électrique sur son A522 hier, dont la cause d'origine est encore en cours d'investigation", explique l'écurie française. "Nous suspectons une possible défaillance du SECU (l'unité de contrôle électronique standard), de l'ESCU (l'unité de contrôle de stockage de l'énergie) ou d'un câblage électrique sur le châssis ou l'unité de puissance. Par précaution pour la course d'aujourd'hui, l'équipe a décidé d'installer un nouveau SECU, de nouveaux boîtiers de commande, de nouveaux câbles électriques et une nouvelle unité de puissance sur la voiture de Fernando."

Alpine a également dû intervenir sur la monoplace d'Esteban Ocon, qui a rencontré un problème technique dans le tour de décélération après l'arrivée. Le pilote tricolore pourra tout de même s'élancer depuis sa sixième place sur la grille tout à l'heure.

"Après le drapeau à damier lors du sprint hier, Esteban s'est arrêté en piste à cause d'une suspicion de problème électrique sur la pompe à carburant haute pression", indique Alpine. "La pièce a été remplacée pour le Grand Prix aujourd'hui, et l'équipe cherche activement à régler le problème à sa racine pour les courses à venir."

Initialement dernier sur la grille de départ en raison d'une pénalité moteur annoncée dès le début du week-end, Valtteri Bottas sera quant à lui contraint de prendre le départ du Grand Prix depuis la voie des stands. Après sa dixième place en course sprint, le Finlandais dispose d'un aileron arrière et d'une suspension aux spécifications différentes ce dimanche, ce qui constitue une infraction aux règles du parc fermé.

Le départ du Grand Prix d'Autriche sera donné à 15 heures. La course sera à suivre en direct commenté et en intégralité sur Motorsport.com.