Alpine répond à Alonso sur les positions figées avec Ocon

La fin de course du Grand Prix du Canada a été marquée, dans le clan Alpine, par une situation dans laquelle, après l'arrêt de Fernando Alonso pour chausser des pneus durs, l'Espagnol s'est retrouvé légèrement décroché du duo formé par son équipier Esteban Ocon et le pilote Ferrari, Charles Leclerc. Déjà, à ce moment-là de la course, l'Espagnol était victime d'une fuite d'air sur son moteur Renault qui l'empêchait de profiter pleinement de sa puissance en ligne droite.

Par la suite, les deux pilotes Alpine ont fini par se retrouver en piste, une fois Leclerc passé par les stands et juste après le Safety Car consécutif à la sortie de piste de Yuki Tsunoda. Dans les derniers tours de course, à la radio, Alpine a intimé l'ordre à Alonso de ne pas se battre avec Ocon, son ingénieur lançant : "On reste où on est avec le problème en ligne droite." Ce à quoi le #14 a répondu : "Même avec un problème en ligne droite, je suis 100 fois plus rapide ce week-end."

Après la course et un peu plus à froid, le double Champion du monde n'a pas désarmé sur la question : "C'était très frustrant car ma voiture volait ce week-end. Et j'avais plus ou moins une seconde de déficit en ligne droite. Et même avec ça, j'étais encore plus rapide en course. C'est donc incroyable de terminer septième. On avait les mêmes pneus [avec Ocon], car on s'est tous les deux arrêtés pendant la voiture de sécurité. J'étais une seconde plus lent dans les lignes droites, donc je devais récupérer 1"1 ou 1"2 dans les virages pour réduire l'écart. C'était difficile."

Esteban l'a gracieusement attendu pour que nous puissions avoir un train DRS Otmar Szafnauer

Invité à réagir à ces déclarations et à expliquer pourquoi son écurie avait fait le choix de figer les positions et pas de les inverser ou même de laisser ses hommes se battre, Otmar Szafnauer, le directeur d'Alpine, s'est montré clair : il n'y avait pas d'intérêt à faire l'un de ces choix, surtout face à un potentiel problème de fiabilité pour Alonso. "Je veux dire, nous étions cinquième et sixième, pas vrai ? Alors que voulez-vous faire, les autoriser à se battre ou les échanger pour être à nouveau cinquième et sixième ?"

Plus encore, le dirigeant roumano-américain suggère qu'Ocon pouvait s'échapper mais a fait le jeu d'équipe en permettant à son équipier de bénéficier du DRS pour se défendre de ses poursuivants : "Je suis tout à fait d'accord pour le laisser se battre [pour la position], mais il faut se rappeler que Fernando avait un problème d'unité de puissance, il avait une fuite [d'air] qui l'a empêché d'avoir la vitesse en ligne droite. Et Esteban l'a gracieusement attendu pour que nous puissions avoir un train DRS, ce qui était la bonne chose [à faire]."

Finalement, si Alonso a bien franchi la ligne derrière son équipier à la septième position, sa défense à base de changements de direction multiples dans le dernier tour face à Valtteri Bottas a entraîné une pénalité qui l'a finalement relégué au neuvième rang.