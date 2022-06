Les évolutions techniques aperçues dans les stands à Montréal

Charger le lecteur audio

L'avant de la Ferrari F1-75

Un aperçu du packaging de l'avant de la Ferrari F1-75, y compris l'ensemble de la direction, les maîtres-cylindres de frein et certains éléments de la suspension intérieure.

Le nez de la Ferrari F1-75

La vue sous le panneau du nez de la F1-75 révèle la face cachée de l'avant qui repose sur le deuxième volet de l'aileron, ce qui signifie que, si elle le souhaite, la Scuderia pourrait modifier la position entre le nez et l'aileron avant.

Le fond plat de la Mercedes W13

Mercedes a réalisé un plancher expérimental avec une découpe assez importante juste à l'arrière de la section des tunnels pour aider à libérer le flux d'air et augmenter l'appui généré par le fond plat.

Détails de la Mercedes W13

La vue de cette découpe depuis l'avant montre comment elle croise le plancher et l'ailette en bordure.

Aileron avant et nez de la Mercedes W13

Le flap supérieur de l'aileron avant de la W13 a été réduit afin de diminuer la charge et de l'équilibrer de l'avant vers l'arrière, avec un aileron arrière à faible appui. Le bord de fuite a été coupé autour du logo du sponsor Petronas.

Aileron avant de l'Alpine A522

Alpine a roulé avec un ensemble de sondes Kiel fixé sur l'aileron avant pendant les EL1, l'équipe cherchant à recueillir des données sur le flux d'air lorsqu'il passe devant le packaging afin d'améliorer la corrélation des outils et les performances dans les courses à venir.

Détails de l'aileron avant de l'Alpine A522

Un autre angle montrant l'endroit où le réseau de sondes Kiel était monté derrière l'aileron avant de l'Alpine A522.

Étrier de frein de la Red Bull RB18

Red Bull a recouvert les surfaces des étriers de frein et de la protection du disque de frein afin de réguler plus efficacement les températures.

Détails des étriers de frein de la Red Bull RB18

À titre de comparaison, voici la version utilisée précédemment.

Le volant de la Mercedes W13

Le volant utilisé par George Russell cette saison est similaire, à l'arrière, à celui que Lewis Hamilton possède depuis plusieurs années maintenant, avec une disposition des palettes d'embrayage à simple triangulation qui incorpore une prise pour le doigt pour aider à moduler l'embrayage.

Aileron arrière de la Red Bull RB18

La vue arrière de la Red Bull RB18 montre que l'équipe roule une fois de plus avec seulement l'élément inférieur des deux volets traditionnels au Canada (situé sous l'échappement).

Aileron arrière de l'Aston Martin AMR22

Aston Martin a revu le design du volet supérieur de l'aileron arrière pour ce week-end. Le carrossage a été ajusté sur la section centrale de l'aileron, l'amenant plus en avant par rapport à la section extérieure (flèche rouge).

Vue latérale de l'aileron arrière de l'Aston Martin AMR22

Cette vue latérale de l'aileron arrière de l'Aston Martin AMR22 donne une autre perspective qui peut permettre de mieux comprendre la cambrure de la pièce.

Comparaison du plancher de la McLaren MCL36

McLaren a modifié la position et la longueur du support de plancher au Canada, après avoir utilisé cette pièce pour la première fois au Grand Prix de Miami (l'ancienne position de montage est indiquée par une flèche).

Plancher de la Mercedes W13

Zoom sur le support métallique supplémentaire que Mercedes a ajouté dans la section centrale de la voiture au Canada. Ceci est autorisé à la suite de l'introduction d'une nouvelle directive technique de la FIA qui permet l'utilisation d'un troisième support de chaque côté de la voiture pour aider à réduire le marsouinage (les équipes ont pu utiliser un support près de la boîte de vitesses pendant des années et un deuxième support est devenu autorisé avant le début de la saison). Mercedes a toutefois décidé de le retirer avant les qualifications, redoutant une réclamation.

Aileron arrière de la Ferrari F1-75

Un gros plan de l'aileron arrière de la Ferrari F1-75, qui est une configuration visant à générer un appui plus élevé qu'avec celle utilisée à Bakou.

Aileron arrière de la Ferrari F1-75

En vue latérale, nous pouvons voir comment Ferrari a préparé et fabriqué l'aileron de manière à ce que les spécifications puissent être mélangées et assorties pour réduire les coûts (voir les bordures juste au-dessus de l'aileron et les connexions entre les deux sections).

Frein avant de la Haas VF-22

Haas a opté pour une disposition conventionnelle sous son tambour de frein, sans enceinte entourant le disque de frein.

Frein avant de l'Alfa Romeo C42

La conception du guide et de l'entrée du conduit de frein avant de l'Alfa Romeo C42. Notez comment les sections supérieure et inférieure sont grillagées pour empêcher les débris de s'accumuler autour de l'entrée.

Frein avant de la Williams FW44

L'arrangement interne du conduit de frein avant de la Williams FW44 a le disque entouré, tandis qu'un couvercle supplémentaire agit comme un capot.

Frein avant de l'Aston Martin AMR22

L'étrier de frein avant de l'Aston Martin AMR22 est monté à l'avant, à trois heures, et comporte des ouvertures dans le carter pour laisser passer le flux d'air du disque.

Frein arrière de l'Aston Martin AMR22

En passant à l'arrière de l'AMR22, nous avons droit à une vue de l'assemblage du frein sans le tambour, ce qui nous permet de voir comment l'air frais alimente le disque et l'étrier.

Bordure de l'aileron arrière de l'Aston Martin AMR22

Gros plan de la plaque d'extrémité de l'aileron avant de l'Aston Martin AMR22 qui montre bien la différence de longueur de chacun des volets à l'endroit où ils se rejoignent.

Moteur de l'Aston Martin AMR22

Sous les couvertures de l'AMR22, alors que la voiture est préparée pour les essais, nous pouvons voir l'installation du groupe moteur.

Aileron arrière de la Ferrari F1-75

L'aileron arrière en forme de cuillère choisi par Ferrari lors de la préparation de la voiture représente son option d'appui intermédiaire.

Détails de la Mercedes W13

Gros plan sur l'aileron monté sur le bord du cockpit de la Mercedes W13, qui permet de réaligner le flux d'air passant en aval.

La Williams FW44

La Williams FW44 prête à l'action et attendant dans son stand.