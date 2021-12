GP d'Arabie saoudite F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Pour la première fois de son Histoire, la F1 se rend en Arabie saoudite, pour y visiter un tracé urbain mais ultrarapide, à Djeddah. Il s'agit de l'avant-dernière épreuve de la saison 2021, qui peut être décisive pour l'attribution des deux titres mondiaux.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. À noter qu'il y a deux heures de décalage horaire avec Djeddah.

Infos et palmarès

Fraîchement construit pour les besoins du tout premier Grand Prix organisé en Arabie saoudite, le tracé de Djeddah se veut urbain car serpentant sur la corniche de la ville située sur les bords de la mer Rouge. Dans les faits, la piste est très atypique pour un circuit "en ville" puisqu'elle s'annonce ultrarapide en dépit de ses nombreux virages. Il faut dire que la plupart d'entre eux ne demanderont pas de tomber en-dessous du cinquième rapport de boîte, pour une vitesse moyenne attendue autour des 250 km/h en qualifications, le tout entouré de murets et avec trois zones DRS pour couronner le tout.

Même s'il constitue en lui-même un immense point d'interrogation, le tracé du circuit est sans doute la moins imprévisible des inconnues. Bâti à la hâte avec une accélération très nette des travaux ces dernières semaines, il sentira la peinture et le goudron frais, et son environnement sera loin d'être aussi "avancé". Quelle influence aura cette situation sur l'adhérence des monoplaces et l'évolution des conditions de piste dans un endroit où certaines zones ne laisseront pas énormément de marge d'erreur aux pilotes ?

En tout cas, l'Arabie saoudite est le quatrième de la péninsule arabique à accueillir une manche du Championnat du monde de Formule 1 dans l'Histoire, après Bahreïn (depuis 2004), Abu Dhabi (depuis 2009) et le Qatar (depuis 2021) ; ces quatre pays figurent tous au calendrier de la saison en cours, puisque Yas Marina clôturera la campagne la semaine prochaine.

Avec un départ de course prévu à 20h30 heure locale et une nuit qui tombe aux alentours de 17h45, la course sera donc nocturne, comme tous les autres épreuves d'Arabie, même si la course d'Abu Dhabi se situe dans les faits entre chien et loup.

Long de 6,174 km et composé de 27 virages, le circuit urbain de Djeddah sera parcouru à 50 reprises lors de la course pour une distance totale de 308,7 kilomètres. Les simulations effectuées par la F1 suggèrent que le tour devrait être bouclé en 1'27"9 en qualifications et en 1'33"8 en course.