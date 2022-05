Miami a inspiré des architectes "un peu fous"

Charger le lecteur audio

L'Autodrome International de Miami est situé sur le site du Hard Rock Stadium en tant que circuit semi-permanent, ce qui permet au complexe d'accueillir ses événements sportifs habituels une fois le week-end de Grand Prix terminé. Un certain nombre de propositions pour une course à Miami se sont heurtées à des oppositions (y compris l'accueil d'une course en centre-ville), et le tracé original de la piste au Hard Rock Stadium a également fait l'objet de critiques en raison de l'utilisation de la 199e rue, qui passe par le sud.

Les organisateurs ont donc pris la décision de ne pas intégrer cette route en raison des inquiétudes soulevées par les riverains quant aux perturbations qu'un Grand Prix entraînerait. Au lieu d'emprunter cette rue, le tracé de la piste a été resserré au niveau de l'actuel virage 8, après une série de esses entre les virages 4 et 7. Le 8 offre ensuite une phase d'accélération de 1,4 km jusqu'au virage 11, qui passe au milieu des courts de l'Open de Miami, un tournoi de tennis organisé début avril.

"Nous avons dû changer beaucoup de choses lorsque la 199e rue n'était plus une option", déclare Clive Bowen, le fondateur d'Apex Circuit Design, qui a conçu le tracé. "Mais cela a introduit l'opportunité pour nous de devenir un peu fous. Ainsi, au lieu de passer par le parking ouest et la 199e rue, nous tournons de façon un peu plus serrée et contournons la gare de télécabine. Ensuite, nous traversons directement le complexe de tennis de l'Open de Miami, ce qui était une idée très critiquée, comme vous pouvez vous en douter. Nous avons donc dû trouver un moyen d'aménager ce complexe, de poser les couches, de faire fonctionner le drainage, les connexions entre les courts, et de construire la piste avant que l'Open de tennis lui-même ne commence. Une fois le tournoi terminé, nous avons dû très rapidement retirer leurs équipements et convertir la zone en circuit."

Le début de la ligne droite de retour depuis le virage 16.

La conception de la piste rend hommage à un certain nombre de circuits déjà présents au calendrier de la F1. Bowen compare le virage 8 au Beausset du Paul Ricard, et estime que la portion à grande vitesse vers le virage 11 est similaire au secteur final de Bakou. À la sortie du virage 11, le stade est un clin d'œil au Foro Sol de Mexico. La séquence serrée qui suit, de la chicane au virage 16, est destinée à punir les erreurs des pilotes qui prennent le large, comme le "Mur des Champions" à Montréal.

L'un des récents changements apportés au circuit a été la suppression des vibreurs dans les virages 6 et 7, suite à l'accident à grande vitesse de Mick Schumacher à Djeddah durant les qualifications. Le pilote Haas avait perdu le contrôle de sa monoplace après avoir pris trop large dans cet enchaînement rapide. "À la place, nous avons installé une bordure plate qui est peinte pour ressembler à un vibreur, de sorte que si quelqu'un prend le large, nous n'assistions pas à un accident similaire", explique Bowen. L'architecte est optimiste et pense que la séquence entre les virages 4 et 7 permettra aux pilotes de rester proches les uns des autres grâce à la nouvelle génération de monoplaces. Le circuit de Miami est d'ailleurs le premier à avoir été conçu spécifiquement pour ces monoplaces 2022.

"Cet enchaînement est vraiment très exigeant pour la voiture", analyse Bowen. "Pour la génération précédente de F1, cela aurait entraîné un espacement entre les voitures. Mais grâce à la règlementation introduite, nous avons un effet de sol important et des turbulences réduites, ce qui signifie que les voitures peuvent rouler les unes derrière les autres. Nous avons fortement travaillé avec la Formule 1 et son personnel technique pour comprendre la dynamique de ces voitures, et nous avons conçu la piste en fonction de l'effet de sol prévu. Nous espérons donc que les voitures resteront proches les unes des autres jusqu'à la sortie du virage 8, où elles pourront ensuite se battre jusqu'au 11."