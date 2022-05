Mercedes dévoile un aileron inspiré des NFT pour Miami

Charger le lecteur audio

Le premier Grand Prix de Miami n'a même pas encore eu lieu que l'événement se démarque déjà des autres, notamment d'un point de vue marketing. Du côté de Mercedes, l'écurie profite de la médiatisation hors normes du Grand Prix pour sortir une gamme de NFT avec son sponsor FTX. Ces jetons intangibles seront des œuvres spéciales réalisées par l'artiste Mad Dog Jones, qui est également à l'origine du design de l'aileron arrière de la Mercedes W13 ce week-end.

Après la course, Mercedes et FTX proposeront une vente aux enchères, qui comprendra notamment les ailerons de l'écurie et les NFT mentionnés ci-dessus. Cette vente permettra de récolter des fonds pour Ignite, une initiative lancée par la fondation Mission44 de Lewis Hamilton pour soutenir une meilleure diversité et une plus grande inclusivité dans les sports mécaniques.

L'aileron arrière de la Mercedes W13 à Miami.

En plus de ces NFT, Mercedes et FTX offriront des "talons de tickets" sous forme de jetons gratuits sur l'ensemble de la saison de Formule 1, dans le but d'accroître leur engagement. La plupart des Grands Prix auront 2500 tickets à disposition, tandis que cinq courses n'en auront que 1000. Miami se range dans cette deuxième catégorie.

Bien que le Grand Prix de ce week-end soit la cinquième manche de la saison, Mercedes souhaite sortir les tickets des quatre premiers week-ends pour les fans qui se sont inscrits durant le week-end. "Trouver des façons nouvelles et innovantes de s'engager avec notre base de fans est une priorité pour l'écurie", déclare Richard Sanders, directeur commercial de Mercedes. "Collectionner des souvenirs a toujours fait partie intégrante de la vie de son équipe sportive préférée et nous sommes ravis de créer ces jetons numériques à collectionner qui permettront aux fans de se rapprocher de Mercedes-AMG Petronas F1."

L'aileron arrière de la Mercedes W13 à Miami.

Avi Dabir, vice-président du développement commercial chez FTX, ajoute : "FTX est ravi de collaborer avec l'équipe sur cette vente aux enchères reliant des œuvres d'art uniques de NFT à un élément clé des voitures de Lewis et George à Miami, une première pour l'équipe et la discipline. Nous espérons que cette collection exclusive, ainsi que tous les événements passionnants que nous avons prévus à Miami pour la semaine de course, seront une expérience extraordinaire pour les collectionneurs de NFT et les fans de longue date de la F1 qui veulent faire partie de l'histoire de la course."

FTX profite du week-end du Grand Prix de Miami pour lancer son plus grand programme d'activation de sponsoring, avec un événement spécial "Off the Grid" à South Beach, au cours duquel une F1 d'exhibition descendra Ocean Drive.