L'astuce de McLaren pour contourner les restrictions du diffuseur

De nombreuses écuries ont logiquement focalisé leur attention sur le fond plat, avec déjà des idées intelligentes qui ont fait leur apparition. Mais McLaren semble avoir pris une longueur d'avance en ce qui concerne le diffuseur, ayant recours à une solution unique.

Les modifications du règlement sont divisées en trois parties puisqu'elles touchent le fond plat, les écopes de frein arrière et le diffuseur. Concernant ce dernier, qui est un élément puissant pour exploiter l'air circulant sous la monoplace et générer de l'appui, la FIA a réduit de 50 millimètres la hauteur des listons verticaux qui forment les différents canaux.

Si cette règle paraissait assez simple, il semble que McLaren soit parvenu à la contourner en trouvant une astuce, restée secrète jusqu'à ce que la MCL35M prenne la piste à Bahreïn. Auparavant, notamment lors de sa présentation et de son shakedown, l'écurie de Woking avait particulièrement pris soin de ne pas montrer les éléments sensibles à l'arrière de sa nouvelle monture.

Sur le tracé de Sakhir, ce qui a tout d'un tour de passe-passe s'est révélé au grand jour : la présence de deux listons verticaux situés sous la ligne de coupe théorique, introduite pour réduire leur hauteur.

Les aérodynamiciens ont prolongé la transition du fond plat vers l'arrière afin de créer ces listons en position plus basse que ce qui devrait être possible (flèches rouges ci-dessus). Ces listons sont courbés à la fois vers le haut et vers l'extérieur au fur et à mesure qu'ils rejoignent la partie supérieure du diffuseur.

L'extension du fond plat est très claire si l'on compare au concept qu'utilisait McLaren la saison dernière (ci-dessous).

Cette solution contraste également avec celles des autres écuries, pour lesquelles la hauteur des listons verticaux est uniforme sur l'ensemble du diffuseur, comme on peut le voir sur la Red Bull.

L'idée de McLaren sera certainement évaluée par la concurrence afin de voir s'il y a beaucoup de performance à en extraire. Mais avec seulement trois journées d'essais hivernaux et à peine deux semaines qui nous séparent du premier Grand Prix de la saison, il est peu probable de voir des écuries capables de copier rapidement ce concept. Si ce système procure réellement un avantage intéressant, il faudra un certain temps avant de voir d'autres monoplaces s'en doter.