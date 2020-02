Barcelone, J4 - Kubica leader, Albon et Gasly au garage

L'auteur du meilleur temps de ces quatre heures d'essais ne sera pas sur la grille de départ des Grands Prix cette saison. Robert Kubica, pilote de réserve Alfa Romeo, a fait de l'écurie italo-suisse la deuxième à tourner en moins de 1'17 depuis le début des tests de pré-saison. Le Polonais a signé un tour en 1'16"942 avec les pneus C5, les plus tendres de la gamme Pirelli, devançant de six dixièmes l'AlphaTauri de Pierre Gasly (équipée des C4), la Red Bull d'Alexander Albon et la Mercedes de Lewis Hamilton (toutes deux en gommes C2). Mais à l'exception peut-être de Kubica, personne ne semble avoir cherché la performance ce matin.

Cela n'a pas empêché le Polonais de partir en tête-à-queue à la sortie de la dernière chicane, ni Sebastian Vettel de commettre une faute au virage 8, avec une belle pirouette à la clé. Dans les deux cas, plus de peur que de mal, même si le drapeau rouge a été agité suite à l'incident impliquant la Ferrari, afin de permettre aux commissaires de piste d'évacuer les graviers ramenés sur la piste par la SF1000.

La séance a également été interrompue à 11h39 lorsque le moteur de la Williams de Nicholas Latifi est tombé en panne, et le Canadien n'a pu reprendre la piste par la suite, se contentant donc de 48 tours bouclés ce matin. Cela reste néanmoins un bilan plus encourageant que celui des monoplaces propulsées par Honda, qui ont passé près de trois heures au garage ce matin.

Du côté de Red Bull, il s'agissait d'un souci lié aux suspensions, mais un porte-parole de l'écurie affirme : "Il était prévu de faire un tour d'installation avant de rentrer pour enlever le fond plat et faire des changements." Chez AlphaTauri, c'est un tuyau mal fixé qui a requis ces travaux. Résultat : seulement 29 et 25 tours respectivement pour Alexander Albon et Pierre Gasly, qui doivent céder le volant à Max Verstappen et Daniil Kvyat cet après-midi.

Barcelone, J4 - Mi-journée

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Robert Kubica Alfa Romeo 53 1:16.942 2 Pierre Gasly AlphaTauri 25 1:17.540 3 Alexander Albon Red Bull 29 1:17.550 4 Lewis Hamilton Mercedes 89 1:17:562 5 Lance Stroll Racing Point 43 1:17.787 6 Sebastian Vettel Ferrari 84 1:18.113 7 Daniel Ricciardo Renault 53 1:18.214 8 Carlos Sainz McLaren 46 1:18.221 9 Nicholas Latifi Williams 48 1:18.300 10 Romain Grosjean Haas 42 1:18.670

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.