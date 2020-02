Barcelone, J5 - Nouvelle alerte pour Mercedes, Vettel finit en tête

Après une matinée agitée, l'après-midi a été relativement calme. Elle a vu de nombreux longs relais et simulations de course.

Pour Mercedes, il a fallu attendre une heure pour envoyer Lewis Hamilton en piste, et le roulage du Britannique n'a pas duré longtemps puisqu'au bout de 14 tours, la W11 a subi un problème technique. À la sortie du virage 5, le moteur s'est totalement coupé et a obligé le pilote à un arrêt sur le bas-côté, déclenchant le premier drapeau rouge de l'après-midi. Un incident que l'équipe a attribué à un souci de pression d'huile qui a entraîné l'arrêt complet de l'unité de puissance par précaution et mis fin au roulage de l'après-midi pour les Champions du monde.

L'homme qui avait déclenché le premier drapeau rouge du jour, en matinée, Antonio Giovinazzi est ressorti aux alentours de 15h, près de quatre heures après sa sortie de piste qui avait au minimum abîmé son aileron arrière et sa crashbox.

Sur le plan des temps, il aura fallu attendre les 20 dernières minutes pour une amélioration significative et une modification du top 5. Elle est venue de Pierre Gasly, qui a signé un temps de 1'17"0, en pneus C5, pour prendre la seconde place. On reste encore loin des références de la première semaine, à la veille de la dernière journée de ces tests.

Barcelone, J5 - Classement final

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Sebastian Vettel Ferrari 145 1:16.841 2 Pierre Gasly AlphaTauri 139 1:17.066 3 Lance Stroll Racing Point 130 1:17.118 4 Nicholas Latifi Williams 160 1:17.313 5 Lando Norris McLaren 113 1:17.573 6 Max Verstappen Red Bull 31 1:17.738 7 Valtteri Bottas Mercedes 47 1:17.985 8 Esteban Ocon Renault 37 1:18.013 9 Kevin Magnussen Haas 111 1:18.225 10 Alexander Albon Red Bull 61 1:18.393 11 Daniel Ricciardo Renault 59 1:18.395 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 92 1:19.670 13 Lewis Hamilton Mercedes 14 1:22.425

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.