Il faudra un "Bottas version 2.77" pour gagner le titre F1

Suite à sa victoire confortable en Australie et à une attitude semblant différente en début de saison, d'aucuns se sont empressés de parler de "Bottas 2.0", une version du Finlandais plus taillée pour la lutte pour le titre. Même si le début d'année a été plutôt bon, avec deux victoires en quatre Grands Prix, la suite a été un lent mais régulier décrochage face à Lewis Hamilton qui a atteint la trêve estivale avec une avance de plus de 60 points. En seconde moitié d'année, l'écart s'est stabilisé avant de se creuser de nouveau, à la faveur d'un abandon sur problème mécanique au Brésil qui a ensuite entraîné un départ du fond de grille à Abu Dhabi, lors de la dernière manche.

Malgré tout, pour la première fois depuis son arrivée chez Mercedes, Bottas a devancé tous les adversaires évoluant dans une autre écurie pour signer son meilleur classement final. Quand Motorsport.com lui a demandé quelle était l'étape supplémentaire à franchir pour détrôner Hamilton, le #77 a répondu : "Le fait est, vous savez, que la concurrence va devenir de plus en plus féroce entre les trois équipes de pointe. Donc, bien sûr, battre Lewis est toujours difficile, mais cela veut aussi dire battre les autres pilotes. Mais je sais que j'ai la vitesse pour, donc je ne pense pas avoir besoin de faire de miracle. Je dois tout affiner, donc disons un 'Bottas 2.77', peut-être."

Avec quatre victoires en 2019 (Melbourne, Bakou, Suzuka et Austin), Bottas a effacé le souvenir d'une saison 2018 vierge de tout succès et dont la seconde partie avait été calamiteuse. Il s'est également assuré une nouvelle saison dans le giron de la marque qui a tout remporté sur les six dernières saisons, après avoir été en concurrence avec Esteban Ocon. "Ça a été une très bonne année d'amélioration. Dans chaque partie de ce qui fait un pilote complet, ce qui fait la différence pour obtenir les victoires et les résultats, et il faut juste que je continue vraiment à progresser avec l'équipe."

"J'ai beaucoup appris sur moi, évidemment, de l'an passé à cette année, et de toutes les erreurs de la saison dernière. Ça m'a aidé à être un meilleur pilote. Évidemment, cette année, j'ai connu de nombreux week-ends qui auraient pu être bien meilleurs, donc il y a beaucoup de points qui vont être revus avec l'équipe pour en trouver les causes, pourquoi le rythme n'était pas là ou pourquoi j'ai commis une erreur. Nous allons aller loin dans les détails et, de nouveau, je pourrai en apprendre. Je ne peux pas vraiment mettre le doigt sur une chose [à analyser] en dehors de la régularité de mes performances sur la saison, ce qui l'affecte et c'est plus dans les petits détails [que] je dois voir avec l'écurie."