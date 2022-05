Bottas : "Je devais me racheter auprès de l'équipe"

Charger le lecteur audio

Déjà sur la touche aux EL2 du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Valtteri Bottas a une nouvelle fois été absent d'une deuxième séance d'essais libres ce week-end. En raison d'un accident en EL1, le pilote Alfa Romeo avait très peu roulé sur le circuit de Miami en marge des qualifications et avait donc à cœur de décrocher un bon résultat pour se racheter.

Mission accomplie pour le Finlandais, puisqu'il s'est hissé au cinquième rang au terme de la Q3. "J'ai senti que je devais me racheter auprès de l'équipe avec un bon résultat. Je pense que l'on peut être heureux d'avoir remonté la pente parce que je n'ai pas beaucoup roulé", explique-t-il.

"Les EL3 ont été bons pour nous, nous étions très concentrés sur nos priorités, nous essayions de trouver les bons réglages. Et c'était à moi de trouver le rythme, tour après tour, ici et là, parce que je devais refaire mon retard sur les autres pilotes. Je suis heureux de la manière dont ça s'est fini et j'ai réalisé le meilleur tour de mon week-end en Q3. Je savais que ce circuit, ce tracé pouvait être plutôt bon [pour Alfa Romeo] et je pense qu'il prouve que nous avons toujours une bonne voiture dans les virages lents et que nous sommes rapides en ligne droite également."

Bien qu'il ait frôlé l'élimination en Q1, Bottas est parvenu à décrocher son meilleur résultat de la saison en qualifications. Ce dimanche, le Finlandais sera le pilote hors Ferrari et Red Bull le mieux placé sur la grille de départ... et seules deux voitures le sépareront du top 3.

Armé d'une Alfa Romeo C42 à l'aise sur le circuit de Miami, est-ce que Bottas considère une arrivée sur le podium comme une possibilité ? "Bien sûr, c'est la Formule 1, tout est possible", répond-il au micro de Sky Sports, même s'il reconnait que les machines rouges et bleues ont un rythme nettement supérieur. "Nous ne sommes pas si loin. De manière réaliste, c'est difficile compte tenu du rythme de Red Bull et Ferrari mais tout peut arriver."