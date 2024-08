Bottas se confie : "J'ai failli abandonner ma carrière"

Après plus de 10 ans en Formule 1 – il a débuté en 2013 -, et dix victoires à son compteur lors de ses années Mercedes, Valtteri Bottas arrive en fin de contrat avec Stake F1, et son avenir au sein de l'écurie suisse, bientôt sous le contrôle d'Audi, et même en F1 en général, demeure dans le doute.

Bien installé à Hinwill depuis 2022, sous les couleurs d'Alfa Romeo puis de Stake, Bottas semblait au bon endroit dans le cadre de l'arrivée d'Audi, mais ce dernier ne semble pas être une option prioritaire pour le constructeur allemand, même si cette piste n'est pas à écarter définitivement. Si Nico Hülkenberg a déjà verrouillé un premier baquet pour 2025 chez Sauber/Audi, tout reste encore ouvert pour le second volant.

Le nombre de volants disponibles 2025 est désormais réduit : hormis Sauber/Audi, trois places restent encore à pourvoir chez VCARB, Mercedes et Alpine, et Bottas vit aujourd'hui avec la perspective de ne plus être sur la grille en 2025.

À 34 ans, le pilote finlandais est ainsi à la croisée des chemins et, se retournant sur une carrière déjà bien remplie, il est revenu sur la course qui a constitué un véritable tournant pour lui.

Arrivé chez Mercedes en 2017 pour pallier le départ à la retraite (inattendu) de Nico Rosberg, fraîchement titré Champion du monde, Bottas a subi la loi de Lewis Hamilton lors de ses deux premières saisons sous les couleurs de la marque à l'étoile.

Et, si la saison 2017 lui a permis de décrocher ses premières victoires en F1 (trois sur cette année), l'exercice 2018 s'est avéré beaucoup plus compliqué, avec aucun succès au compteur, et une décevante cinquième place finale au championnat, en tant que pilote de la formation la plus dominante de l'époque. Une saison d'autant plus frustrante que plusieurs succès lui ont échappé en raison d'une mauvaise stratégie de son équipe, mais aussi de consignes dictées en faveur de son équipier.

Vainqueur lors de l'ouverture en 2019 à Melbourne, Valtteri Bottas avait retrouvé une nouvelle dynamique. Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images

Valtteri Bottas est ainsi sorti usé de cette campagne 2018 et, s'il était déjà engagé pour l'année suivante, la perspective de tourner le dos à la F1 à l'issue de la saison 2019 s'est faite insistante. Mais le Grand Prix d'ouverture de cette même saison à Melbourne a totalement changé sa vision des choses.

"J'ai appris beaucoup de leçons dans ce sport", a déclaré Bottas lors du podcast Pitlane Life Lessons. "J'ai traversé tellement de choses, et j'ai failli abandonner ma carrière. J'en avais marre du monde de la F1, que je pensais cruel envers moi. C'était à la fin de la saison 2018, mais j'ai réussi à me relever et à gagner la première course de 2019, ce fut un tournant pour moi."

Prendre du recul

Après deux dernières saisons en tant qu'équipier modèle chez Mercedes en 2020 et 2021, Valtteri Bottas a fini par changer d'air et retrouver un peu de légèreté chez Sauber/Alfa Romeo en 2022. Nouveau look, attitude plus décontractée, le Finlandais a également appris à prendre du recul, et c'est avec cet état d'esprit qu'il appréhende son avenir, des plus incertains dans la discipline.

"Finalement, j'ai compris que parfois, il faut du temps, prendre du recul et vraiment regarder la situation dans son ensemble, et c'est ce que je fais aujourd'hui dans la vie", a-t-il poursuivi. "S'il y a un petit contretemps quelque part, j'essaie simplement de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble."

"J'ai une famille, ils sont en bonne santé, je pilote toujours une voiture de course que j'adore et j'ai un toit au-dessus de ma tête, donc au final, quand on prend du recul et qu'on regarde la situation dans son ensemble, c'est là qu'on peut mettre les choses en perspective et commencer à moins se plaindre."