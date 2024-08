Bortoleto surpris qu'Audi pense à lui et dépendant de McLaren

Ciblé de longue date par Audi, qui n'aura donc pas réussi à le convaincre, Carlos Sainz a fait le choix de rejoindre Williams en 2025. Et voici désormais le constructeur allemand en quête de son second pilote, tandis que le management du projet a tangué ces dernières semaines avant de changer complètement de visage. Exit Andreas Seidl, remplacé par un duo qui sera formé par Mattia Binotto et Jonathan Wheatley.

Depuis fin avril, Audi a mis la main sur Nico Hülkenberg, qui rejoindra l'écurie portant encore le nom de Stake F1 l'an prochain avant de devenir l'incarnation officielle de la marque aux anneaux en 2026. Pour le second baquet en revanche, la situation a beaucoup bougé, puisque d'autres pistes potentielles ne sont plus disponibles, notamment Esteban Ocon qui a choisi Haas et Pierre Gasly qui a prolongé chez Alpine.

Les deux pilotes sous contrat Sauber que sont aujourd'hui Valtteri Bottas et Zhou Guanyu peuvent donc de nouveau espérer, surtout le Finlandais, mais d'autres noms émergent. Dont celui de Gabriel Bortoleto, actuel deuxième du championnat de Formule 2 derrière Isack Hadjar. À quel point le Brésilien de 19 ans peut-il y croire ? Lui-même se dit surpris à ce stade et assure n'être au courant de rien.

"Je vais répondre la même chose qu'à tous ceux qui m'ont posé la question, car c'est la vérité, et si j'avais autre chose à dire, je serais ravi de le faire, je le jure !", répond-il à Motorsport.com. "Mais ça m'a pris par surprise au réveil. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai reçu des notifications, car il était tôt et j'arrivais au Brésil, donc il était quelque chose comme 5h du matin."

"Ça avait déjà été publié sur un site italien, qui a été le premier. Puis les gens se sont réveillés au Brésil et les articles ont commencé à apparaître. D'après ce que j'ai compris, Binotto a donné une interview et a cité mon nom, quelque chose comme ça. Je pense que c'est toujours une bonne chose d'être mentionné par quelqu'un en Formule 1, car c'est là que l'on veut arriver."

Gabriel Bortoleto et Andrea Kimi Antonelli pourraient-ils se retrouver en F1 ? Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Gabriel Bortoleto est toutefois couvé par McLaren depuis qu'il a remporté le titre en Formule 3 l'an passé. Le natif de São Paulo rappelle donc qu'il dépend aussi évidemment des choix de l'écurie de Woking, tout en assurant que si une opportunité se présente, il devrait pouvoir la saisir.

"J'ai un contrat avec McLaren, je suis leur pilote junior, j'ai un contrat à long terme", précise-t-il. "Et je suis sûr aussi que McLaren veut me voir réussir et me voir en Formule 1. Ils savent qu'ils ont deux très bons pilotes [Norris et Piastri] et ils me préparent pour la F1 pour, un jour, être leur pilote, car c'est mon rêve. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je peux dire que je fais mon travail au mieux en Formule 2, dans une situation où je suis vraiment prêt à aller en Formule 1."

"Je pense que la décision me revient et que je décide d'aller où je veux, car j'ai la main sur ma carrière avec A14 Management, de Fernando Alonso, et McLaren. Mais je ne sais pas, il y a des questions contractuelles que je ne peux pas dévoiler, on signe des choses... Mais ce que je peux dire, c'est que McLaren veut me voit réussir. Ils ne veulent pas m'enfermer dans une situation où je ne m'épanouirais pas. Naturellement, ils veulent me garder sous leur coupe car ils ont de nombreuses disciplines... mais ils veulent me voir m'épanouir dans les meilleures catégories."

Propos recueillis par Carlos Costa