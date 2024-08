Gasly défend Alpine : changer de concept "était le bon choix"

Malgré une chute libre du niveau de performance cette année chez Alpine, Pierre Gasly comprend et soutient le choix technique qui a été fait en renouvelant totalement le concept de sa F1 2024. Quatrième du championnat constructeurs en 2022, l'écurie d'Enstone a glissé au sixième rang l'an passé, année lors de laquelle le pilote français a rejoint son compatriote Esteban Ocon.

Avant de subir une réorganisation technique majeure ces derniers mois, Alpine a choisi de ne pas développer davantage les idées principales de l'A523 pour tenter d'ouvrir une nouvelle voie offrant une plus grande marge de développement avec l'A524.

Les résultats font état, à mi-saison, d'un échec cuisant avec seulement 11 points inscrits par les deux pilotes et une très lointaine huitième place au championnat. Pourtant, Pierre Gasly continue de penser que la décision prise à l'époque était justifiée.

Nous ne sommes pas en F1 pour nous contenter de la 6e place.

"Je pense que c'est lié à la performance et malheureusement, l'année dernière, l'équipe a estimé qu'elle était arrivée au bout du développement de son concept de monoplace", explique-t-il. "Comme nous n'avons pas atteint nos objectifs, ils se sont demandés s'ils voulaient repartir pour une année de plus en sachant qu'ils resteraient probablement bloqués au même point que l'année précédente."

"Et ils ont dit, nous voulons plus que ça, alors nous allons essayer quelque chose d'autre. Je pense que c'était le bon choix. Nous ne sommes pas en Formule 1 pour nous contenter de la sixième place au classement des constructeurs."

L'espoir d'Alpine a été déçu et pour le moment, la septième place occupée par Haas paraît même illusoire. Toutefois, Pierre Gasly compte sur le travail fourni à Enstone et sur la marge de progression pour faire mieux dans les mois à venir et, surtout, disposer d'une base plus solide au moment d'aborder 2025.

"Malheureusement, cela n'a pas payé avec les directions qu'ils ont prises avec le concept de voiture que nous avons cette année, néanmoins, je pense toujours que la façon dont l'équipe fonctionne est à un meilleur niveau que lorsque je suis arrivé", plaide le Français.

"Il s'agit donc d'apporter de la performance à la voiture, ce qui n'est évidemment pas facile, mais je sais que nous avons déjà de bonnes orientations pour la saison prochaine, ce qui nous mettra dans une meilleure position, et en faisant le tri, avec les processus, les gens et ce qu'ils ont construit et continué à travailler, je peux sentir qu'il y aura quelque chose de bon qui en sortira."