Bottas : "Hamilton reste le pilote le plus rapide"

En onze saisons de carrière en Formule 1, Valtteri Bottas a connu une certaine stabilité quant à ses coéquipiers : il a côtoyé Pastor Maldonado et Felipe Massa chez Williams, Lewis Hamilton du côté de Mercedes et désormais Zhou Guanyu au sein de l'écurie Alfa Romeo. Voilà un quatuor pour le moins hétéroclite !

Et forcément, lorsqu'il lui est demandé dans le podcast Beyond The Grid qui a été le plus rapide des quatre, Bottas jette son dévolu sur le septuple Champion du monde, celui qui l'a empêché à deux reprises de remporter le titre : "Lewis. Je pense qu'il reste le pilote le plus rapide sur la grille." De là à dire qu'il est plus rapide que Max Verstappen et Charles Leclerc ? Le Finlandais persiste et signe : "Pour moi, c'est lui le plus rapide."

"Tout d'abord, son talent est exaspérant ! Pour couronner le tout, il travaille bien plus dur que les gens ne le pensent en dehors des week-ends de course. Et lors des week-ends de course, il est souvent le dernier à quitter le paddock. C'est juste cette combinaison [de facteurs]. Et il a en lui une grande motivation à être toujours efficace. Sa performance de base est excellente, et il est vraiment régulier par ailleurs. Ça le rend difficile à battre. Quand je le battais, c'était évidemment une bonne journée."

Valtteri Bottas et Lewis Hamilton

Bottas est d'ailleurs revenu sur sa dernière course pour Mercedes… ce fameux Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, où une application incorrecte du règlement par la direction de course a grandement contribué à la perte du titre mondial dans le dernier tour pour Lewis Hamilton.

"J'avais mal à la tête le lendemain, voilà ce dont je me souviens", commente le nordique. "L'après a fait mal. Toute l'équipe souffrait vraiment ; Lewis avait le cafard, Toto avait le cafard. Quand on perd le titre des pilotes ainsi, au dernier tour… C'était surréaliste. Juste une immense déception pour tout le monde, et toute l'équipe a mis un moment à s'en remettre. Ce n'est pas mon meilleur souvenir."

Quant à savoir si c'était étrange de quitter l'équipe dans ces circonstances : "C'était sûrement le meilleur moment pour partir ! C'était un peu bizarre, la dernière fois que je suis allé à l'usine. Ils m'ont rendu ce grand hommage, et j'étais extrêmement reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait à la fin. Quand je suis parti, il y a eu un feu d'artifice et tout le monde était aligné dans l'usine. C'était assez émouvant de m'en aller dans cette situation."

