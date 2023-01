Bottas impressionné par Zhou : "Il n'a vraiment pas fait d'erreurs"

Charger le lecteur audio

Zhou Guanyu a beau n'avoir marqué que six des 55 points d'Alfa Romeo l'an dernier, ça ne l'a pas empêché de faire forte impression, particulièrement au sein de l'écurie italo-suisse. Du haut de ses dix saisons d'expérience en Formule 1, Valtteri Bottas a été impressionné par la première campagne de son équipier dans l'élite, notamment par sa constance.

"Sa plus grande force [en 2022] est qu'il n'a vraiment pas fait d'erreurs", déclare Bottas à Motorsport.com. "Ce n'est pas garanti pour un rookie, et c'est un sport où il est facile d'en faire trop et de commettre des erreurs stupides. Mais il a su se laisser le temps de progresser et ne pas vouloir les choses trop vite. Il a su progresser pas à pas, à la fois en rythme de qualifications et en rythme de course. Ses connaissances techniques ne font que s'améliorer, il gagne en confiance dans le choix de ses réglages. Cette progression est bonne à voir."

Zhou a dû attendre le huitième Grand Prix, à Bakou, pour parvenir à battre Bottas dans l'exercice des qualifications, mais par la suite, il a fait jeu égal. L'Alfa Romeo était toutefois plus en verve en début d'année, lorsque le Chinois était en retrait et, pour couronner le tout, a subi plusieurs pannes.

S'exprimant avant de quitter l'écurie, le directeur d'équipe Alfa Romeo Frédéric Vasseur s'est également montré élogieux vis-à-vis du jeune loup auprès de Motorsport.com, compte tenu de ces problèmes de fiabilité : "Cela lui a fait perdre beaucoup de points au début de la saison. L'objectif était d'atteindre des Q2, et il a atteint la Q2 au premier Grand Prix, il a marqué des points au premier Grand Prix. Puis il a même été un peu plus rapide que Valtteri lors de certaines séances qualificatives."

"Il progresse encore. Il comprend bien mieux la voiture et la F1. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il a dû apprendre certaines pistes, ce qui n'a pas été facile. Mais il se débrouille bien. Pour moi, il n'y avait pas de raison de changer." Zhou a effectivement été reconduit pour une seconde saison, préféré à l'option Théo Pourchaire, qui vient d'être vice-champion de Formule 2 à 19 ans.

Propos recueillis par Luke Smith