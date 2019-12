Bottas : Une autre saison comme 2018 m'aurait coûté mon baquet

Valtteri Bottas a vécu une saison 2018 compliquée, lors de laquelle il n'a remporté aucune course alors que Lewis Hamilton était sacré au terme d'un duel face à Sebastian Vettel. En 2019, les choses se sont mieux passées, puisque le Finlandais a signé quatre succès et terminé second du championnat pilotes, à distance raisonnable du Britannique mais en réalisant ce qu'il considère comme sa meilleure saison en discipline reine. Il a été reconduit au retour de la trêve, alors qu'il était en concurrence avec Esteban Ocon.

"Si j'avais eu une saison similaire à 2018, je ne pense pas que l'équipe aurait continué avec moi", a déclaré Bottas pour Motorsport.com. "C'est comme ça que ça marche en Formule 1. C'est également important pour moi et mon bien-être général. Je m'amuse tellement entre les courses désormais, et je suis en quelque sorte retombé amoureux de la discipline, ce que j'avais peut-être un petit peu perdu à partir de la fin d'année dernière. J'apprécie vraiment le pilotage et c'est une saison vraiment importante pour moi."

"Maintenant, je peux dire à nouveau avec joie que j'ai de nombreuses années devant moi, et j'espère avec le même développement. Je suis assurément dans un état d'esprit différent par rapport à l'an passé. Je comptais les jours jusqu'à la fin de la saison, où je pourrai avoir un moyen de me reprendre et de repartir de zéro. Le dernier mois de la saison passée, il a paru très, très long."

Les efforts de Bottas pour revenir plus fort en 2019 ainsi que son début de saison marqué par deux victoires en quatre courses ont poussé certains commentateurs et fans à parler de "Bottas 2.0", marquant ce qui était ressenti comme un regain de motivation et de détermination. Pour le Finlandais, qui plaisantait en expliquant qu'il faudrait peut-être une version "2.77" pour venir à bout de Hamilton, la dynamique de la saison écoulée va permettre de préparer au mieux l'année qui vient, même si les GP du Brésil et d'Abu Dhabi n'ont pas été idéaux.

"C'est plus agréable et plus facile mentalement pour commencer la saison prochaine. Je pense qu'il est important d'avoir de bons résultats, pas seulement lors des dernières courses. Ce n'est pas nécessaire à 100%, car je sais que même après une mauvaise saison, vous pouvez commencer une nouvelle année en force. Mais c'est juste plus agréable, et pour l'équipe aussi, de savoir que je peux performer toute l'année, sur chaque piste de course, et alors ils savent que je suis définitivement sur une pente ascendante pour 2020."