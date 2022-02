Brawn : Les équipes F1 ne devraient pas trouver de "solution miracle"

Charger le lecteur audio

Depuis la présentation du nouveau Règlement Technique de la Formule 1, les spéculations sur la possibilité de voir une équipe exploiter une faille et écraser la concurrence sont allées bon train. Car lors de la précédente révolution technique, en 2009, l'équipe Brawn GP étant née des cendres de Honda a pu compter sur le très controversé double diffuseur pour prendre une avance considérable en début de saison.

Le directeur de cette équipe, Ross Brawn, est depuis passé de l'autre côté du mur en se mettant à travailler pour le championnat et sur un nouveau Règlement Technique. Et s'il ne peut garantir l'absence de failles en 2022, le Britannique est certain que des règles bien écrites ont drastiquement réduit cette possibilité.

"On ne sait rien des solutions miracles", a-t-il assuré. "Si l'on savait où se trouvait une faille, on l'aurait bouchée. Il se peut que quelque chose que nous n'avons tout simplement pas anticipé se produise. Et je pense que si cela doit se produire, nous ne le verrons pas [aux essais hivernaux]. Peut-être que quelqu'un l'annoncera à la F1 mais, en fait, je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que les règles sont assez solides. Mais on ne sait jamais."

Brawn a également ajouté que le nouveau système de gouvernance de la FIA, qui ne requiert pas l'unanimité des équipes pour interdire les innovations, se montrera utile puisque les équipes savent désormais que leur travail en R&D pourrait s'avérer inutile si la FIA bloquait une voie qu'elles avaient suivie sans son accord.

"C'est en partie la raison pour laquelle la gouvernance a changé", a précisé Brawn. "Et la gouvernance n'a pas seulement changé pour pouvoir modifier les règles rapidement, la gouvernance a changé parce que les équipes savent que vous pouvez changer les règles rapidement. Elles sont donc plus susceptibles de vouloir être à l'aise avec leurs idées ou leurs concepts avant de les dévoiler.

"C'est un phénomène circulaire. Si vous savez que huit équipes, la FIA et la F1 peuvent vous empêcher de faire quelque chose si elles estiment que c'est contraire aux règles, alors vous êtes un peu plus hésitant en le faisant, sachant que cela pourrait être un problème. Je pense donc que la gouvernance applique également une autre couche de protection."

Nikolas Tombazis, qui a contribué à l'écriture des nouvelles règles au poste de responsable monoplaces de la FIA, a révélé que la fédération travaillait en étroite collaboration avec les équipes dans l'espoir d'anticiper de potentielles controverses avant le premier Grand Prix de la saison.

"Certaines voitures ont été présentées et nous sommes également en train de suivre un processus avec les équipes en organisant des séances individuelles pour vérifier la légalité et essayer d'éviter toute mauvaise surprise lors de la première course", a-t-il expliqué. "C'est en cours. Nous avons vu quelques surprises ici et là, certaines zones où les voitures sont un peu plus différentes de ce qui était attendu et [des zones] où les ingénieurs ont utilisé leurs talents d'innovation pour trouver une solution."

"Je pense donc que vous verrez beaucoup plus de différences que ce à quoi vous vous attendiez au départ. Je ne dirais pas qu'il y a eu de gros signes alarmants jusqu'à présent. La situation a été relativement modérée et elle est restée dans le cadre de ce que nous pensons être une interprétation tout à fait juste des règles. Nous n'avons pas vu l'équivalent d'un double diffuseur, ou quoi que ce soit de ce genre."

"Lors des vérifications individuelles avec chaque équipe, nous passons en revue toute la voiture, littéralement du nez au diffuseur. Et ce processus prend plusieurs heures, cinq ou six heures, pour vérifier la conformité de chaque élément. Donc nous ne nous concentrons pas sur une seule zone de la voiture, nous en vérifions vraiment chaque aspect."