Brawn soulagé de ne plus voir des F1 "qui avaient l'air idiot"

Charger le lecteur audio

Avec la nouvelle réglementation de 2022 faisant la part belle à l'effet de sol, une caractéristique distincte des F1 de ces dernières années a disparu : leur forte inclinaison de l'arrière vers l'avant (rake en anglais), permettant de générer plus d'appui en faisant passer davantage d'air sous la voiture. Ce concept avait été adopté par la plupart des écuries, Red Bull Racing en particulier, mais il a été éradiqué par la révolution technique, puisqu'il faut désormais rouler aussi bas que possible afin de maximiser l'effet de sol.

D'après Ross Brawn, manager sportif de la F1, qui a joué un rôle majeur dans la conception de ce nouveau règlement, c'est une excellente chose. "Elles sont très belles, je pense que les fans les apprécieront", déclare Brawn au sujet des monoplaces 2022, alors que l'on en a déjà découvert neuf – mais pas toutes dans leur version définitive.

Lire aussi : Présentations F1 2022 : les dates à retenir

"Je pense que le fait que les voitures roulent plus bas… Elles avaient l'air un peu idiot, ces voitures à rake élevé, plus ou moins perchées sur leur museau à secouer leur popotin en l'air. Elles n'ont jamais eu l'apparence que devrait avoir une voiture de course. Je pense que celles-ci auront bien plus de prestance en piste également."

Le Règlement Technique 2022 était considéré comme extrêmement restrictif, si bien que d'aucuns craignaient de voir trop de ressemblance entre les différents bolides, mais on constate déjà que ce n'est pas le cas, notamment au niveau des pontons.

"C'est super de voir ces divergences", se délecte Brawn. "Quand la réglementation a été publiée, certains se sont plaints que toutes les voitures allaient se ressembler. Nous n'y croyions pas, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas. À vrai dire, il faut vraiment que je voie les voitures en chair et en os pour me faire une véritable idée. J'irai à Barcelone pour les premiers essais, je me ferai probablement une bien meilleure idée de l'apparence de ces voitures là-bas puis à Bahreïn. Mais je trouve ces divergences rassurantes."

Propos recueillis par Luke Smith

L'Aston Martin AMR22 et la McLaren MCL36