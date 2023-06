Button : "L'inconstance de Pérez le dessert"

Accusant un maigre déficit de 14 points sur Max Verstappen au classement général au terme du Grand Prix de Miami, Sergio Pérez est aujourd'hui dans une position beaucoup plus inconfortable. Au cours des trois épreuves qui ont suivi Miami (Monaco, Espagne, Canada), Verstappen a décroché trois victoires tandis que son coéquipier n'a même pas pu monter sur le podium.

Pire, Verstappen s'est également adjugé les trois pole positions en jeu là où Pérez a été éliminé une fois en Q1 et deux fois en Q2. La prestation la plus récente, sur le Circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, a vu Pérez se contenter de la douzième place en qualifications et de la sixième en course, également surclassé par Fernando Alonso, Lewis Hamilton et les pilotes Ferrari en plus de l'autre occupant de la RB19.

Une performance qui déçoit Jenson Button, qui a pu côtoyer Pérez pendant un an lorsque le Mexicain évoluait chez McLaren. "Son coéquipier a gagné la course et a mené tous les tours donc je m'attendais à mieux", a tranché Button sur Sky Sports en revenant sur le GP du Canada.

"Le premier tour était sympa, on pouvait le voir se battre. Checo est vraiment doué pour remonter dans le peloton, c'est l'une de ses forces. C'est l'un des meilleurs dans ce domaine et c'est très sympa à observer, mais ce n'est pas ce que nous avons vu. [...] C'était un peu surprenant et il a connu une course très discrète. Comme je l'ai dit, remonter est normalement son point fort."

Sur le plan comptable, les trois contre-performances consécutives de Pérez l'ont repoussé à 69 points de Verstappen, soit près d'un total de trois victoires (75 points). De plus, la deuxième place du championnat actuellement détenue par le Mexicain est clairement menacée par Fernando Alonso et Lewis Hamilton, qui n'ont respectivement plus que 9 et 24 points de retard sur Pérez.

Interrogé par Motorsport.com, Button a affirmé que les rêves de titre mondial s'étaient envolés pur le #11 compte tenu de la forme actuelle de Verstappen. "Quand Max voit son coéquipier passer un mauvais week-end, ça renforce sa confiance", a-t-il assuré. "Et après trois [mauvais] week-ends, il n'y a plus moyen de rattraper Max, il s'est envolé et le championnat est clairement le sien. Qu'arrivera-t-il à Checo ? J'espère qu'il rebondira. Nous voulons tous que les gens [se battent] avec Max, nous voulons que Checo fasse de bonnes courses. Il est vraiment rapide, c'est l'inconstance qui le dessert."

La situation actuelle de Pérez pourrait également avoir des plus grandes conséquences sur un plus long terme. Bien que le pilote ait prolongé de deux ans son contrat l'an dernier, Button a estimé que Red Bull pourrait se passer de ses services assez rapidement si ses performances continuaient à se détériorer. "Je ne pense pas que [Pérez] soit [en danger] pour cette année mais à la fin de l'année, qui sait ?"

Le Britannique n'est toutefois pas certain que Red Bull ait l'embarras du choix parmi son vivier de pilotes : "Qui mettrait-on à sa place ? C'est une question difficile. Évidemment, Daniel Ricciardo est là en tant qu'ambassadeur mais je ne sais pas s'ils sont prêts à le mettre dans ce cockpit. Est-ce qu'ils prendront quelqu'un d'AlphaTauri et si c'est le cas, de qui s'agira-t-il ? De Vries n'a pas été aussi compétitif qu'ils le pensaient et mettrait-on Tsunoda dans l'équipe A ? C'est une question délicate pour eux, mais j'ai de la peine pour Checo. Trois courses de suite, il n'a pas été à la hauteur et c'est difficile."

Avec Sam Hall