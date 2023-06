Aston Martin croit à une montée en puissance imminente de Stroll

Fernando Alonso brille au volant de l'Aston Martin, solidement installé au troisième rang du championnat avec six podiums en huit Grands Prix. Sauf que dans le même temps, de l'autre côté du garage, Lance Stroll tire la langue. Huitième du classement général, le Canadien compte pour meilleur résultat une quatrième place obtenue à Melbourne et affiche déjà un débours de 80 points sur son coéquipier.

Le bât blesse notamment en qualifications pour le Canadien, qui a plusieurs fois compromis son week-end de la sorte, y compris à domicile il y a quelques jours. Éliminé en Q2 puis parti 16e à cause d'une pénalité, il a toutefois réalisé une excellente course au Grand Prix du Canada, bouclée au neuvième rang en dépit d'un timing désavantageux pour sa stratégie lorsque la voiture de sécurité est intervenue.

Pour dépeindre objectivement la première partie de saison du fils du patron, il faut rappeler qu'il s'est sérieusement blessé au poignet durant l'intersaison et a manqué les essais hivernaux, avant de découvrir l'AMR23 sans être à 100% physiquement. Désormais, la priorité doit être de se rapprocher du niveau de Fernando Alonso, et son directeur d'écurie observe des signes encourageants à cet égard.

"En qualifications, il a eu des problèmes de grip, et quand on a ce genre de souci et que la confiance n'est pas là, c'est très difficile", souligne Mike Krack après Montréal. "Et en course, il a très bien piloté. On l'a sorti du trafic et quand c'était le cas, il faisait les mêmes chronos que les pilotes de tête en pneus durs. Si vous êtes dans le train DRS, c'est vraiment dur de remonter de la 16e à la 9e place, c'est quelque chose de grand. Sur le papier, ce n'est qu'une neuvième place alors que son coéquipier termine deuxième, et vous pensez que ce n'est pas une bonne performance. Mais quand on voit d'où il revient, c'était très bien."

Mike Krack en a parfaitement conscience, Lance Stroll doit impérativement relever la tête en qualifications pour se retrouver mieux positionné dès le début de course et ainsi concrétiser le rythme de sa monoplace sur les longs relais. Les circuits qui se présentent au calendrier pourraient également mieux convenir au pilote de 24 ans.

"Les qualifications sont la clé pour tout le monde", rappelle Mike Krack. "On a vu d'autres voitures, y compris des voitures rapides comme Sergio [Pérez], pour qui c'était dur de revenir aux avant-postes. Je pense qu'il tirera des enseignements positifs [de Montréal] et pour les courses à venir. On sait qu'il est très fort sur les circuits à haute vitesse, et il y en a qui arrivent, donc je suis convaincu que l'on pourra marquer des points avec les deux voitures."