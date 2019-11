Button : Le Mexique, "l'un des meilleurs pilotages" de Hamilton

En plus d'avoir dû se remettre d'un contact avec Max Verstappen dans le premier tour de course, Lewis Hamilton a dû réaliser une course de gestion pneumatique exemplaire pour reprendre le dessus sur Vettel et Bottas et signer son dixième succès de la saison 2019. D'après Jenson Button, Champion du monde 2009, il s'agit là de "l'un des meilleurs pilotages" du pilote Mercedes.

"Quel pilotage ! Pour moi, il s'agissait de l'un de ses meilleurs", a-t-il ainsi jugé au micro de Sky Sports F1. "On sait que Lewis est un pilote agressif qui se bat pour la victoire. Celle-ci était vraiment différente", poursuit-il au sujet de ce 83e succès, qui le rapproche toujours plus du record absolu en F1, établi par Michael Schumacher (91). "Il a pris soin des pneus, a été constant et a fait le travail."

Il suffit désormais à Hamilton de terminer le Grand Prix des États-Unis, prochaine manche du calendrier, en huitième position pour coiffer une nouvelle couronne mondiale, et ce, quel que soit le résultat de son plus proche rival, Valtteri Bottas.

Au Mexique, Hamilton s'est retrouvé tassé dans l'herbe dans le premier tour par Sebastian Vettel avant de se retrouver au contact contre la monoplace de Max Verstappen. Ces deux dernières années, le tracé mexicain n'avait pas particulièrement réussi à Mercedes : Hamilton y avait certes coiffé la couronne mondiale en deux occasions, mais en ne terminant le GP qu'en neuvième et quatrième position. Un grand nombre d'observateurs s'attendaient à voir Ferrari ou Red Bull repartir avec les lauriers ce week-end. Avec ses deux autos en première ligne sur la grille de départ, la Scuderia a cependant laissé filer l'occasion.

"Mercedes a réalisé un travail merveilleux", salue Martin Brundle, toujours au micro de Sky. "Ferrari et Red Bull sont restés là à se demander s'ils avaient gâché une opportunité de victoire et Mercedes la leur a dérobée. Ils avaient un bon rythme et ce n'est pas comme s'ils avaient eu de la chance ou quoi que ce soit, mais ils étaient au top sur la stratégie, ils ont bien géré les pneus et les deux pilotes disposaient d'un bon rythme. Je pense qu'ils ont arraché cette victoire des mâchoires de Ferrari, en particulier."