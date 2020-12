Un nouveau circuit, 3 nouveaux GP : la F1 confirme le calendrier 2021

Réunie en Conseil Mondial, la FIA a validé officiellement le calendrier de la saison 2021 de F1. Après un exercice 2020 largement chamboulé par la pandémie de COVID-19 et la mise à l'épreuve des protocoles, l'année prochaine se veut être un retour à la normale, si les conditions sanitaires sont réunies pour permettre de voyager plus aisément hors d'Europe, continent où s'est concentrée la grande majorité des Grands Prix de la campagne qui vient de prendre fin.

Pas de changement notable par rapport à la version provisoire dévoilée début novembre, avec toujours 23 dates prévues, pour une saison qui s'annonce record dans l'Histoire. Reste toutefois à confirmer le Grand Prix prévu du 23 au 25 avril, qui aurait dû être celui du Vietnam, mais dont la case ne contient toujours pas de précision.

Au rang des nouveautés, la première du GP d'Arabie saoudite, dans la ville de Djeddah et le retour de Zandvoort placé en septembre juste après la Belgique, dans le cadre de trois courses consécutives. Le calendrier prévoit deux séries de la sorte après la pause estivale, soit six Grands Prix en l'espace de sept semaines, dont les deux derniers en Asie.

Il est à noter que si les deux pays sont bien présents, les GP au Mexique et au Brésil porteront le nom des villes dans lesquelles ils se dérouleront et non de l'État fédéral comme c'était le cas auparavant. Il y aura ainsi, outre l'Arabie saoudite, deux nouveaux Grands Prix, celui de Mexico et celui de São Paulo.

La saison s'étendra du 21 mars en Australie au 5 décembre à Abu Dhabi. Le Grand Prix de France est quant à lui prévu du 25 au 27 juin.

Calendrier F1 2021

21 mars GP d'Australie Melbourne 28 mars GP de Bahreïn Sakhir 11 avril

GP de Chine Shanghai 25 avril À déterminer À déterminer 9 mai GP d'Espagne* Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP du Canada Montréal 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 14 novembre GP de São Paulo Interlagos 28 novembre

GP d'Arabie saoudite** Djeddah 5 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi

*Sous réserve d'un accord avec le promoteur

**Sous réserve de l'homologation du circuit de Djeddah