Comment Verstappen s'est coincé la main en qualifications

Ce n'est que la troisième pole position de sa carrière, et sans doute pas la plus attendue. Sur un circuit de Yas Marina où Mercedes était invaincu en qualifications depuis 2013, Max Verstappen a fait parler la poudre au prix d'un tour exceptionnel en Q3, délogeant Valtteri Bottas de la pole provisoire et Lewis Hamilton de la première ligne.

La séance du Néerlandais n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille, plus particulièrement la Q1, où un incident dans la voie des stands a provoqué un plat sur l'un de ses pneus. Surtout, le pilote Red Bull s'est ensuite fait une belle frayeur à l'épingle du virage 6 en partant large, pour une raison très inhabituelle : sa main était coincée ! "Ça doit être quelque chose de malchanceux", raconte-t-il. "Je suis resté coincé, entre le volant et mon genou je crois. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je partais littéralement vers le mur. C'était juste très malheureux."

Les choses se sont ensuite mieux déroulées, même si Verstappen n'était pas forcément à l'aise avec les gommes mediums en Q2, ce qui lui a tout de même permis d'accéder à la Q3 tout en mettant en place la stratégie idéale pour la course. Lors de la dernière partie des qualifications, il a pu tout donner pour s'offrir la première pole de la saison, la première échappant aussi à un moteur Mercedes en 2020.

"Toute l'année, nous nous sommes rapprochés un peu et je l'ai manquée de peu quelques fois", estime Verstappen. "Mais finalement, y parvenir ici après la domination [de Mercedes] tout au long de l'année, c'est chouette pour nous et pour toute l'écurie. C'était une très longue saison, sur une période très courte, avec beaucoup de Grands Prix. Je crois que tout le monde veut faire une pause, mais décrocher la pole position est une belle motivation pour tout le monde dans l'équipe, afin de bien finir demain."

Verstappen reste toutefois très prudent en vue de la course, notamment sur le plan stratégique, car les longs relais ont été perturbés par le drapeau rouge brandi durant la deuxième partie de la seconde séance d'essais libres. "Je vais étudier ce que nous pouvons faire, mais je pense que pas grand monde n'a pu faire un véritable long relais en raison du drapeau rouge", avance le Néerlandais. "Ce sera intéressant demain. Je ferai de mon mieux. Notre vitesse de pointe ce week-end ne semble pas trop mal, c'est toujours une bonne chose. Il est certain que Valtteri et Lewis seront très proches, espérons que ce sera une belle bagarre."