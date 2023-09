Bientôt un test décisif au simulateur pour Ricciardo

Daniel Ricciardo est le premier à demeurer plongé dans une forme d’incertitude. Pourra-t-il faire son retour à la compétition la semaine prochaine pour le Grand Prix du Qatar ? L’Australien n’en a aucune idée à ce stade, un peu plus d’un mois après s’être fracturé un métacarpe de la main gauche dans une sortie de piste lors des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas.

Remplacé par Liam Lawson à Zandvoort puis à Monza, Singapour et Suzuka, le pilote AlphaTauri avait selon ses patrons la semaine dernière 50% de chances de pouvoir réintégrer son baquet à Losail. Décidé à ne revenir qu’une fois qu’il aura retrouvé toutes ses capacités et éliminé tout risque de séquelles en cas de reprise trop rapide, Daniel Ricciardo en saura davantage une fois qu’il aura testé ses sensations dans le simulateur.

Confirmée par son équipe il y a plusieurs jours, cette session de travail déterminante n’aura lieu qu’en début de semaine prochaine.

"C’est en quelque sorte mon premier test pour voir où j’en suis et pour tout simplement prendre une décision après ça", précise Daniel Ricciardo dans les colonnes de Perth Now. "Je veux absolument être en piste dans... on va dire dans les prochaines semaines, c’est le plan. Je saurai probablement en début de semaine prochaine [pour le Qatar]."

La main gauche meurtrie de Daniel Ricciardo.

Revenu cet été en Grand Prix en profitant de l’éviction de Nyck de Vries, Daniel Ricciardo n’est pas sous la menace des bons résultats de son remplaçant Liam Lawson, y compris si le Néo-Zélandais décroche une nouvelle chance de se montrer à Losail. Red Bull a en effet officialisé ses pilotes pour 2024, sans changement dans l’écurie mère ni chez AlphaTauri, où l’Australien continuera de faire équipe avec Yuki Tsunoda.

Directeur de l’ingénierie piste chez AlphaTauri, Jonathan Eddolls insistait la semaine dernière sur la nécessité de ne pas prendre de risques inutiles avec la condition physique de Daniel Ricciardo.

"Le simulateur est une très bonne représentation de la voiture, de toutes les charges, etc", rappelait-il à Suzuka. "Je pense que la décision finale viendra très probablement de lui plus que de nous. Il saura mieux que quiconque quel est le niveau de douleur et comment se passe la convalescence. Nous ne lui mettons aucune pression pour qu'il revienne. Nous avons trois bons pilotes actuellement, alors ce n'est pas très urgent."