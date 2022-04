Deux Grands Prix à Singapour pour remplacer la Russie ?

Charger le lecteur audio

À la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine, en février, la Formule 1 a annoncé avoir rompu son contrat avec le Grand Prix de Russie avec effet immédiat, la manche du 25 septembre 2022 étant par conséquent annulée. Avec la ferme intention d'organiser une saison de 23 Grands Prix, la F1 s'est alors mise à la recherche d'un remplaçant.

Le Qatar, qui a fait ses débuts en F1 l'an passé, faisait figure de favori, bien que les organisateurs aient initialement décidé de sauter la saison 2022 pour se concentrer sur la Coupe du monde de football. Néanmoins, en raison d'incertitudes quant à la possibilité d'une course à Losail à la fin du mois de septembre, à quelques semaines du début de la compétition et au moment où les températures atteignent en moyenne 38°C, Motorsport.com a appris que Singapour pourrait reprendre le flambeau.

La possibilité de deux Grands Prix consécutifs disputés dans les rues de la cité-État est actuellement en cours de discussion avec les organisateurs de la course. Singapour n'a plus accueilli la F1 depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid, mais avec la récente réouverture des frontières aux touristes, tous les signaux sont au vert pour que les monoplaces roulent sur le circuit de Marina Bay du 30 septembre au 2 octobre. Deux courses à Singapour permettraient également au paddock de limiter les coûts de transport et de préserver le personnel dans une période de triple confrontation (trois courses en trois semaines).

Notons que si la double manche était confirmée, les deux départs pourraient être donnés à des heures différentes, avec l'un au crépuscule et l'autre une fois le soleil couché. Cependant la F1 pourrait également revenir à Bahreïn et utiliser de nouveau la boucle extérieure du circuit de Sakhir, une solution déjà appliquée en 2020 avec le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix de Sakhir, alors séparés d'une semaine.

Le départ du GP de Singapour 2019