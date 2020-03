Ecclestone estime qu'il faut abandonner la saison 2020 de F1

La pandémie de COVID-19 a déjà contraint la F1 à annuler ou reporter les huit premiers Grands Prix de la saison, le GP du Canada, du 12 au 14 juin, étant désormais la date prévue mais bien fragile d'un début de saison qui était initialement et encore prévu à Melbourne il y a une quinzaine de jours. Malgré les doutes de plus en plus importants sur l'ampleur et la durée de l'épidémie, les dirigeants de la discipline pensent pouvoir maintenir un calendrier de 15 à 18 courses en le faisant débuter à l'été.

Bernie Ecclestone, qui fut pendant longtemps seul maître à bord en Formule 1, et notamment en matière d'élaboration du calendrier, affirme que dans les circonstances actuelles, il annulerait la saison 2020 dans son ensemble. Ainsi, s'exprimant pour Reuters, il a déclaré : "Aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que je dirais que nous allons mettre un terme aux discussions sur la possibilité d'organiser des courses cette année. C'est la seule chose que vous pourriez faire en toute sécurité pour tout le monde, afin que personne ne commence à conclure des accords stupides qui pourraient ne pas se produire."

Même si une telle décision paraît pour l'heure drastique, les exemples du report de l'Euro 2020 de football et des Jeux Olympiques de Tokyo, tous deux prévus à l'été, invitent à la réflexion même si ces événements se déroulent sur quelques semaines. "C'est malheureux, mais c'est comme ça", a ajouté Ecclestone.

"Je serais très, très, très surpris s'ils arrivaient à [maintenir 15 à 18 GP]. J'espère qu'ils vont y arriver. Je l'espère vraiment. Ils pourraient organiser trois ou quatre courses au début de l'année prochaine qui compteraient quand même pour le championnat 2020. Le problème c'est où seront-elles organisées, où les équipes peuvent-elles se rendre et où le promoteur veut-il organiser une course. C'est très bien de faire le calendrier, c'est ce que vous pouvez faire en attendant. Le gros problème, c'est de donner envie aux promoteurs de mettre la course en place."