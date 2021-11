EL1 - Bottas meilleur temps dans un nuage de poussière

C'est un Autódromo Hermanos Rodríguez très poussiéreux qui accueillait les pilotes pour le premier Grand Prix du Mexique, officiellement appelé Grand Prix de Mexico cette année, depuis la saison 2019. La saleté projetée par les monoplaces en début de séance a plongé la piste de la capitale mexicaine dans un épais brouillard, Charles Leclerc se plaignant des conditions difficiles en début de séance.

La plupart des pilotes étaient en piste lors des premières minutes, ce qui a accéléré le processus de nettoyage du tarmac. Tous les différents composés pneumatiques ont été utilisés, à l'exception des gommes sculptées bien entendu, et Valtteri Bottas s'est emparé du meilleur temps provisoire avec les pneus tendres : 1'21"327 puis 1'20"459 après avoir été battu par Sergio Pérez, en pneus durs.

Le Mexicain, qui évolue devant son public ce week-end, était en route pour reprendre la première place mais son effort s'est terminé contre les barrières du virage 16, à la sortie de la section du stade. Le pilote Red Bull a pu regagner les stands avec un aileron arrière endommagé, tout comme Leclerc qui est parti à la faute au même endroit quelques secondes plus tôt ! Les deux accidents paraissaient légers mais ils ont mis Pérez et Leclerc sur la touche pendant de longues minutes.

Un courte apparition de la voiture de sécurité virtuelle pour permettre aux commissaires de nettoyer les débris s'est ensuivie, Pierre Gasly se chargeant de prendre le meilleur temps en pneus durs (1'20"316). Le Français a bénéficié d'un court sursis avec la sortie de piste de Lewis Hamilton au premier virage, engagé dans un tour rapide, mais il a finalement été battu par Max Verstappen, auteur d'un 1'20"214 en pneus durs, puis par le même Hamilton lors de sa tentative suivante : 1'20"085. À noter que Hamilton est revenu en piste du mauvais côté de la quille placée dans le troisième virage, par conséquent les commissaires l'ont convoqué une fois la séance terminée.

Avec l'amélioration continuelle des conditions de piste, Verstappen a pu récupérer les commandes avec son train de pneus durs usés, mais son temps n'était pas suffisamment compétitif pour contenir Hamilton en 1'19"781.

À la mi-séance, Hamilton et Verstappen étaient les deux seuls hommes à avoir roulé sous la barre des 1'20 au tour. Le surprenant Yuki Tsunoda les suivait en troisième position, le pilote AlphaTauri étant pénalisé en raison d'un changement de moteur, devant Bottas, Gasly et Fernando Alonso. Le top 10 était complété par Lance Stroll, lui aussi pénalisé au Mexique, Daniel Ricciardo, l'un des rares pilotes en pneus mediums, son coéquipier Lando Norris et Pérez.

Après une courte pause pour analyser les données et chausser de nouvelles enveloppes, les pilotes sont repartis pour un nouvel effort chronométré, et cette fois-ci le pneu tendre était privilégié. Carlos Sainz puis Bottas ont respectivement abaissé la meilleure marque à 1'19"470 et 1'18"834. Désormais muni des gommes les plus performantes, Verstappen a aisément battu le temps du Finlandais, signant un 1'18"464.

Une demi-heure après leur accident, Pérez et Leclerc ont repris la piste, le premier remontant à la cinquième place et le second à la septième. Par la suite, Bottas a pris le meilleur temps des mains de Verstappen en 1'18"341, repoussant son coéquipier Hamilton à 76 millièmes.

Les pilotes se sont concentrés sur des simulations de long relais lors des dernières minutes de la séance. Ainsi, Bottas n'a pas été inquiété. Comme aux États-Unis il y a deux semaines, le Finlandais a été le plus rapide en EL1. Hamilton, Verstappen, Pérez, Gasly, Sainz, Alonso, Leclerc, Ocon et Vettel ont complété le top 10, tous en pneus tendres. Les temps sont peu représentatifs compte tenu de l'état de la piste, il ne fait aucun doute que le rythme des pilotes sera beaucoup plus soutenu lors des séances suivantes.

Grand Prix de Mexico - Essais Libres 1