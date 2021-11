EL2 - Mercedes prend l'avantage, Gasly toujours véloce

C'est au crépuscule qu'ont commencé les Essais Libres 2 du Grand Prix du Qatar, sans Nikita Mazepin, qui a endommagé sa Haas en piste lors des EL1 – probablement sur un vibreur – et change désormais de châssis.

Comme toujours, le début de séance a été consacré à des runs courts, d'abord en pneus mediums pour la plupart des concurrents, certains optant pour les durs. Max Verstappen a rapidement donné le ton en 1'23"743, mais Lewis Hamilton a immédiatement fait mieux en 1'23"604 avant que Valtteri Bottas ne mette tout le monde d'accord en 1'23"324. Sergio Pérez, Yuki Tsunoda et Fernando Alonso complétaient le top 6, tous en mediums, alors que Charles Leclerc était le plus compétitifs des concurrents en gommes dures, auteur d'un 1'24"914 qui l'a placé à la septième place.

DRS ouvert, l'aileron arrière de Verstappen paraissait décidément instable, et les Red Bull sont restées au stand un petit moment en conséquence. Les pneus tendres ont ensuite été plébiscités, et Bottas a donné le ton avec un 1'23"154 qui a toutefois été supprimé pour non-respect des limits de la piste au virage 7. Le Finlandais allait toutefois faire encore mieux quelques instants plus tard : 1'23"148. Contre toute attente, Pierre Gasly était le mieux placé derrière lui, avec un 1'23"357, devançant Verstappen (1'23"498 à sa deuxième tentative après un 1'23"579) et Hamilton (1'23"570).

Plus loin, deux groupes se tenaient dans un mouchoir de poche : Norris, Stroll, Tsunoda et Pérez en un dixième et demi, puis Vettel, Sainz, Ocon, Alonso, Leclerc et Ricciardo en un dixième à peine. La bataille du milieu de tableau s'annonce plus serrée que jamais, Alfa Romeo et Williams semblant en être exclus pour l'instant. Bien évidemment, la hiérarchie des essais libres est toujours à prendre avec des pincettes, Vettel ayant notamment été gêné par Hamilton et Pérez dans un tour lancé.

La fin de séance, consacrée aux relais longs, a notamment été marquée par l'excursion de Leclerc dans les graviers, le pilote Ferrari n'étant pas parvenu à maintenir la rotation de son bolide après avoir mis deux roues sur l'astroturf. Il s'en est tiré sans dommages.

Grand Prix du Qatar - Essais Libres 2