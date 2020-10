EL3 - Bottas en tête devant un Hamilton en difficulté

Soixante minutes. C'est tout ce qu'ont eu les pilotes de Formule 1 pour se préparer en vue des qualifications et de la course au Nürburgring, après deux séances d'essais libres annulées à cause du brouillard ce vendredi. Ce midi, le soleil brillait, malgré des températures fraîches de 8°C dans l'air et 14°C au sol. Sans surprise, la grande majorité des pilotes ont pris la piste dès les cinq premières minutes, seul Lance Stroll y faisant exception, et pour cause : le Canadien était souffrant et pourrait être remplacé pour le reste du week-end.

Il a fallu moins d'un quart d'heure à Max Verstappen pour s'approcher à moins d'une seconde du record du circuit (1'27"691 par Takuma Sato avec BAR-Honda en 2004), le pilote Red Bull signant un 1'28"684 avec les pneus mediums, non sans se plaindre – et se venger – de Pierre Gasly après avoir été gêné par le Français. "Je l'ai juste dépassé parce qu'il m'a niqué mon tour !" s'est-il exclamé à la radio.

Le record du circuit est finalement tombé peu après la mi-séance, avec un 1'27"634 d'Esteban Ocon en pneus tendres, avant que les chronos ne continuent de s'accélérer, les 19 pilotes en piste limant le bitume afin d'engranger un maximum de données et de simuler à la fois les qualifications et la course : ils ont tous parcouru 23 à 30 tours.

C'est ainsi Valtteri Bottas qui a signé le meilleur temps en 1'26"225, un gros dixième devant son coéquipier Lewis Hamilton, qui est parti à la faute à plusieurs reprises. "Il va falloir parler du DAS", a fait savoir le sextuple Champion du monde à la radio, insatisfait. Charles Leclerc prend une belle troisième place au volant de la Ferrari, à moins d'une demi-seconde de Bottas, devant Verstappen et Sebastian Vettel. Suivent Lando Norris, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Alexander Albon et Pierre Gasly. Comme d'habitude, les Alfa Romeo, les Haas et les Williams ferment la marche.

De nombreux pilotes ont commis des erreurs à la chicane en la coupant par l'herbe. Deux d'entre eux sont même partis en tête-à-queue à la sortie de cet enchaînement : Sebastian Vettel, qui est resté sur la piste, et George Russell qui est parti loin, très loin sur la pelouse, mais a évité le mur. Au virage suivant, c'est son coéquipier Nicholas Latifi qui a perdu l'arrière et a peiné à se relancer.

Grand Prix de l'Eifel - Essais Libres 3

