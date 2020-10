EL - Hamilton en tête, Gasly "meilleur des autres"

Pour le retour de la Formule 1 à Imola, le format du week-end est unique, et cette séance d'essais libres du samedi matin était la seule avant les qualifications. N'ayant qu'une heure et demie pour se familiariser avec cette piste où la catégorie reine du sport automobile ne s'était pas rendue depuis 2006, les pilotes ont limé le bitume avec assiduité, parcourant tous au moins 29 tours – ce total, le plus faible, étant celui de Nicholas Latifi, victime d'un problème de brake-by-wire.

La majorité des concurrents ont commencé par enchaîner les tours en pneus durs, composé avec lequel c'est Max Verstappen qui était le plus rapide, auteur d'un 1'15"912. Les mediums ont vu Lewis Hamilton prendre l'avantage en 1'15"346, et lorsqu'ils ont chaussé les gommes tendres, Verstappen a signé un 1'15"023 avant d'être surpassé par Hamilton en 1'14"726 ; c'était le meilleur temps de la séance. Valtteri Bottas, lui, n'a pu faire mieux que 1'15"218.

Un peu plus loin, à quatre dixièmes de Bottas seulement, on retrouve l'AlphaTauri de Pierre Gasly, très en forme, en 1'15"633. Le Français devance d'un souffle Charles Leclerc, qui s'est plaint d'une Ferrari "tellement sous-vireuse". L'autre pilote de la Scuderia, Sebastian Vettel, n'est que 12e après avoir parcouru pas moins de 27 tours avec un même train de pneus durs, améliorant ses chronos en tendres par la suite.

Les Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon sont aux portes du top 5, en 1'15"839 et 1'15"945 respectivement. Lando Norris s'est un temps immiscé entre les bolides jaunes avec un temps de 1'15"856, avant que ce dernier ne soit supprimé pour non-respect des limites de la piste, ce qui s'est produit fréquemment lors de cette séance ; les McLaren ne sont que 14e et 16e, mais ont signé leur meilleur temps en mediums. Daniil Kvyat précède ensuite Alexander Albon, ce dernier seulement neuvième et à nouveau relégué à plus d'une seconde de son coéquipier Verstappen.

Aucun accident n'a été à déplorer, même si Kvyat a coupé la chicane de Tamburello par les graviers, Kevin Magnussen court-circuitant la Variante Alta dans l'herbe. Carlos Sainz et Bottas, pour leur part, sont passés dans le bac à gravier à la sortie de Rivazza.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres