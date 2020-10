Red Bull réagit à la surprise d'un Gasly non promu

Pierre Gasly est l'une des sensations de la saison 2020 de Formule 1, où il a remporté le Grand Prix d'Italie avec une pointe de réussite et marqué 63 points en 12 courses – autant qu'avec Red Bull dans le même laps de temps l'an dernier. Malgré ces résultats remarquables, alors que les performances d'Alexander Albon sont décevantes, Gasly restera chez AlphaTauri la saison prochaine, et la marque au taureau pourrait se tourner vers Sergio Pérez ou Nico Hülkenberg pour épauler Max Verstappen.

Gasly s'est déclaré non pas déçu mais néanmoins "surpris" de ne pas avoir fait partie des candidats. Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner affirme justement avoir toujours été transparent avec l'ancien pilote de son écurie.

"Je pense que cela lui a été dit de manière très claire", estime Horner. "Il est un élément clé de l'équipe AlphaTauri. AlphaTauri a des ambitions différentes de celles de Toro Rosso. Ce n'est pas simplement une écurie junior, c'est une écurie sœur, comme je l'ai précédemment déclaré. Et je pense que nous sommes très contents pour Pierre qu'il fasse du super travail dans cet environnement, il est heureux dans cet environnement. L'équipe est très contente de lui. Pourquoi rompre ça ?"

"Il a un contrat à long terme avec Red Bull pour les prochaines années. Nous avons toutes les informations dont nous avons besoin sur Pierre, et comme je l'ai dit, on lui a clairement fait savoir au fil des discussions que son avenir était avec AlphaTauri, simplement en raison de l'évolution de la nature de cette écurie et de ses aspirations."

Horner réitère son envie de voir Albon conserver son baquet l'an prochain, ce pour quoi l'Anglo-Thaïlandais a toutefois besoin de performances en forte hausse, notamment ce week-end à Imola, où il accusait à nouveau une seconde de retard sur Verstappen en essais libres.

"Nous sommes pleinement focalisés sur le plan A, nous voulons qu'il se concrétise. Pour l'instant, nous portons notre attention là-dessus. Si nous avions besoin du plan B, je suis sûr que vous [journalistes] seriez les premiers à le savoir. Ce baquet est celui d'Alex. Il a les fesses dans la voiture et tout le monde veut le voir conserver ce baquet. Je pense qu'il faut juste qu'il s'isole du bruit extérieur, se concentre et fasse un bon week-end", conclut Horner.

Propos recueillis par Adam Cooper

