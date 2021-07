Esteban Ocon aura un nouveau châssis à Silverstone

Esteban Ocon l'avait demandé, Alpine l'a fait : le pilote tricolore bénéficiera d'un nouveau châssis au Grand Prix de Grande-Bretagne. Après un début de saison convaincant, Ocon a connu plusieurs courses très difficiles, n'ayant pas marqué de points lors des quatre dernières – Fernando Alonso en a inscrit quinze dans ce laps de temps – et ayant été éliminé dès la Q1 lors des deux épreuves au Red Bull Ring.

Bien en peine d'expliquer ces performances en demi-teinte, Ocon voulait changer "un maximum" de pièces sur son Alpine A521 ; ce sera fait ce week-end à Silverstone, avec notamment un nouveau châssis à sa disposition.

"Esteban a connu deux courses difficiles en Autriche et nous enquêtons toujours pour savoir si des raisons techniques peuvent l'expliquer", commente Marcin Budkowski, directeur exécutif de l'écurie. "Pour éradiquer tout doute, nous avons décidé d'apporter des modifications importantes sur sa monoplace pour Silverstone, dont un nouveau châssis. Esteban a signé de très belles performances en début de saison et s'est hissé en troisième ligne au mérite sur deux courses d'affilée il y a quelques semaines, donc nous travaillons tous ensemble pour qu'il rebondisse. Ce week-end est l'occasion idéale de le faire."

"Les trois courses en France et en Autriche n'ont pas été aussi fructueuses qu'espérées", confirme Ocon qui, le mois dernier, a scellé son avenir avec Alpine pour trois saisons supplémentaires. "C'est une bonne chose d'aller sur un circuit complètement différent pour relever un nouveau défi et remettre les compteurs à zéro. L'équipe et moi avons travaillé très dur en coulisses pour découvrir ce que nous pourrions faire pour améliorer nos performances. Je sais que nous reviendrons à notre niveau du début de saison et le travail acharné se poursuivra jusqu'à ce que nous y parvenions, voire mieux. Je suis déterminé à obtenir un bon résultat ce week-end."

Ocon va donc tenter de trouver la clé sur une piste de Silverstone qui lui a souvent réussi par le passé, avec quatre podiums en cinq courses en F3 Europe et en GP3. En Formule 1, les points ne lui ont jamais échappé sur ce circuit, avec quatre arrivées dans le top 8 en autant de participations.