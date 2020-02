Les F1 2020 sont 100 kg plus lourdes qu'en 2013

La réduction de la consommation de carburant par la FIA a contribué à ce que les Formule 1 de 2020 soient les plus lourdes depuis l'introduction d'un poids minimum en 1961. Néanmoins, une nouvelle modification tardive de la règle devrait être confirmée le mois prochain, ajoutant encore un kilo supplémentaire au chiffre initialement convenu cette année.

En 2019, la limite de poids était de 743 kg. Elle avait été initialement portée à 745 kg pour 2020 car les directeurs techniques des équipes souhaitaient une marge de manœuvre un peu plus grande tout en essayant de réduire les coûts, et alors même que le chiffre a augmenté régulièrement depuis le début de l'ère hybride.

Par la suite, la FIA a exigé l'ajout d'un deuxième débitmètre de carburant pour 2020, afin d'aider l'organe directeur à surveiller la consommation de carburant. Dans le même temps, un kilo supplémentaire a été ajouté au poids minimum convenu précédemment. Ce changement est intervenu après la date butoir d'avril pour la réglementation de l'année 2020 et a dû être accepté par toutes les équipes. Il doit encore passer par le processus formel du Groupe de Stratégie et de la Commission F1, avant d'être finalement ratifié par le Conseil mondial du sport automobile.

Le nouveau chiffre de 746 kg sera donc officiellement confirmé en mars, juste avant la première course à Melbourne. Ce changement s'inscrit dans la tendance récente qui veut que les voitures de F1 deviennent plus lourdes que jamais, et ce de façon régulière, saison après saison.

De 450 kg en 1961 à 746 kg en 2020

Une limite de 450 kg pour les voitures à sec a été introduite pour la première fois en 1961, au début de la formule de 1,5 litre. Cette limite a été portée à 500 kg lors de l'introduction des moteurs de 3 litres en 1966, puis à 575 kg en 1973 - un chiffre qui est resté en place jusqu'aux années de turbo dans les années 80.

Dans l'ère moderne, le poids minimum inclut le pilote, avec une tolérance officielle de 80 kg pour le pilote plus le baquet, introduite pour la première fois l'année dernière. Il est à noter que le poids minimum a augmenté de 55 kg au total au cours des sept saisons de la réglementation sur les autos hybrides - et qu'il augmentera encore plus lorsque les nouvelles règles seront introduites en 2021…

Photo de: Sutton Images Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Réglementation sur le poids minimum des voitures

2013 : 642 kg (Dernière année des V8)

2014 : 691 kg (Première année des V6 hybrides)

2015 : 702 kg (Ajustement pour la deuxième année hybride)

2016 : 722 kg (Ajustement pour la troisième année hybride)

2017 : 728 kg (Roues et pneus plus larges)

2018 : 734 kg (Introduction du Halo)

2019 : 743 kg (80 kg pour le pilote et le baquet, correction du halo, nouvelle réglementation sur les ailerons, LED de l'aileron arrière)

2020 : 746 kg (Ajustement plus 1 kg pour le deuxième débitmètre de carburant)

2021 : 768 kg (Nouvelle réglementation incluant des pièces standard plus lourdes)