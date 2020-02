Barcelone, J1 - Mercedes en tête, Red Bull enchaîne

C'est du jamais vu pour une première matinée d'essais hivernaux : toutes les monoplaces du plateau ont parcouru plus de 50 tours ! En cette quatrième année de la réglementation aérodynamique et septième saison de l'ère V6 turbo hybride, c'est clairement le perfectionnement qui est à l'ordre du jour, et les écuries se sont mises dans des prédispositions idéales : toutes avaient suffisamment d'avance dans la construction de leur nouveau bolide pour effectuer un shakedown avant ces premiers essais, à l'exception de la Racing Point. Nous avons quand même découvert cette dernière ce matin, tout comme la Renault R.S.20, que nous avions seulement entr'aperçue ; chez Alfa Romeo, c'est la nouvelle livrée qui a été dévoilée.

En piste, que dire ? Les dix bolides ont limé le bitume sans problème technique majeur ni sortie de piste, si ce n'est de petites fautes menant à de brèves excursions dans les dégagements en asphalte – la seule notable étant un tête-à-queue sans gravité de Kevin Magnussen au virage 9. Le contraste est particulièrement saisissant pour Williams, qui avait fait l'impasse sur les deux premières journées des tests la saison dernière, sa voiture n'étant alors pas prête : George Russell a parcouru pas moins de 74 tours avec un meilleur temps de 1'18"168, bien plus véloce que son 1'20"997 de la première semaine l'an passé.

Cinq pilotes sont déjà plus rapides que la référence de 1'18"161 établie par la Ferrari de Sebastian Vettel le premier jour des essais 2019 – Vettel qui, souffrant, a cédé le volant de la Ferrari SF1000 pour la journée à Charles Leclerc. Ce dernier se contente du septième chrono en 1'18"289, distancé par la Mercedes de Valtteri Bottas (1'17"313) et la Racing Point de Sergio Pérez (1'17"375) en tête du classement. Troisième, Max Verstappen a surtout parcouru un ahurissant total de 91 tours au volant de la Red Bull-Honda, soit 423,6 kilomètres : pour l'heure, la fiabilité de l'unité de puissance nippone est au rendez-vous. À confirmer !

Barcelone, J1 - Mi-journée

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Valtteri Bottas Mercedes 79 1:17.313 (C3) 2 Sergio Pérez Racing Point 58 1:17.375 (C3) 3 Max Verstappen Red Bull 91 1:17.787 (C2) 4 Carlos Sainz McLaren 64 1:18.001 (C2) 5 Esteban Ocon Renault 62 1:18.004 (C3) 6 George Russell Williams 73 1:18.168 (C3) 7 Charles Leclerc Ferrari 64 1:18.289 (C3) 8 Robert Kubica Alfa Romeo 59 1:18.386 (C3) 9 Kevin Magnussen Haas 55 1:18.466 (C3) 10 Daniil Kvyat AlphaTauri 54 1:18.484 (C3)

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.

