La F1 prolonge le contrat du GP de Hongrie jusqu'en 2032

Le circuit de Budapest était déjà contractuellement lié à la Formule 1 jusqu'en 2027, mais l'accord pour l'organisation du Grand Prix de Hongrie est désormais prolongé jusqu'en 2032. Un nouveau bâtiment des stands et une nouvelle tribune principale, qui sont dans les tuyaux depuis 2015, devraient être construits à temps pour l'édition 2026 de la course.

Comme ces deux dernières années, le Grand Prix de Hongrie sera l'avant-dernière épreuve avant la trêve estivale en 2024, prévu du 19 au 21 juillet.

"La prolongation du Grand Prix de Hongrie pour cinq années supplémentaires est une excellente nouvelle, alors que nous sommes de retour au Hungaroring pour un nouveau week-end plein d'action", déclare Stefano Domenicali, président et PDG de la Formule 1. "C'est un circuit très spécial à côté de la ville incroyable de Budapest, que tous les pilotes et tous nos fans attendent avec impatience au calendrier."

"Le promoteur hongrois s'est engagé à développer les infrastructures et à améliorer encore davantage l'expérience des fans ; c'est une étape importante, c'est quelque chose que nous voulons voir tous nos Grands Prix faire afin de continuer à rendre nos courses encore meilleures."

Le Hungaroring est présent au calendrier de la F1 depuis 1986, et un total de 300 000 fans sont attendus au Grand Prix ce week-end, soit 10 000 de plus que l'an dernier.

Esteban Ocon et Charles Leclerc dans les stands du Hungaroring.

Zsolt Gyulay, PDG et président du Hungaroring, ajoute : "Nous sommes fiers et honorés d'avoir trouvé un accord pour cette prolongation de contrat. Compte tenu de l'incroyable croissance de la popularité mondial de la F1, avec plus de circuits que jamais qui se battent pour être au calendrier, la signature d'aujourd'hui est un temps fort particulièrement marquant pour nous."

"Justement, les travaux sur notre célèbre circuit – incluant la rénovation du bâtiment principal du paddock, de la tribune principale et des zones de spectateurs – devraient être finis d'ici 2026. Ce sera une source de grande satisfaction d'accueillir les équipes et les fans, qui seront toujours notre principale priorité, sur un site de classe mondiale reflétant les exigences élevées d'un week-end de Grand Prix."

"Mes collègues et moi ont commencé à travailler sur ce projet de développement significatif il y a huit ans, et l'annonce d'aujourd'hui récompense nos efforts collectifs. Par conséquent, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à nous mener jusque-là aujourd'hui et je me tourne vers de nombreuses nouvelles années de courses de F1 de premier choix au Hungaroring."