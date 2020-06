Ferrari : Porter un masque dans le garage sera le plus difficile

Alors que les écuries se préparent pour le premier Grand Prix de la saison 2020 en Autriche, un certain nombre d'entre elles a déjà réalisé un premier roulage pour s'habituer à ce nouveau mode de travail. Bien que tous les concurrents soient préparés à des difficultés logistiques et à un travail qui prend davantage de temps à cause de la distanciation sociale, Laurent Mekies (directeur sportif Ferrari) estime que c'est s'habituer à vivre avec un masque qui pourrait s'avérer le plus difficile.

"Je pense que très simplement, la plus grande difficulté, surtout pour les gars dans le garage, sera de porter un masque en permanence", déclare Mekies, interrogé par Motorsport.com. "Nous commençons à nous y habituer, et pour nous tous, cela devient une partie de la vie normale. Ici, chez Ferrari, c'est obligatoire, donc nous le portons tout le temps dans l'usine et au bureau. Mais c'est une chose de le porter au bureau, c'en est une autre de le porter quand il fera 40°C au circuit. Bravo aux soignants et aux urgentistes qui ont l'habitude de le faire et le portent tous les jours au travail."

Ferrari a donc donné des conseils à son personnel avec des exercices de respiration pour mieux gérer la vie avec un masque et va également prévoir des pauses en dehors du garage pour chacun : "Nous essayons de mettre en place un certain nombre de mesures, en donnant des exercices de respiration et des pauses à ces gars, pour qu'ils fassent des exercices de respiration et restent dans la meilleure forme possible."

Le besoin de masques et de distanciation sociale fait partie des arrangements mis en place pour empêcher le personnel de chaque écurie de se mêler à celui d'une autre. De plus, les équipes auront des "bulles sociales" en leur sein : les mécaniciens et ingénieurs d'une voiture seront séparés de ceux de l'autre dans la mesure du possible. Mekies souligne néanmoins que s'il est nécessaire que des mécaniciens donnent un coup de main sur l'autre voiture, par exemple pour la réparer ou en changer le moteur à la dernière minute, ce sera quand même le cas.

"Ce n'est pas une règle, on n'est donc pas obligé de faire cette bulle", indique le Français. "On est obligé de placer l'équipe dans une bulle, mais faire une sous-bulle à l'intérieur de celle-ci relève de notre responsabilité."

"Nous serons aussi résilients que possible en cas de cas positif ; selon la manière dont nous organisons notre bulle, nous limiterons les opérations et le contact entre les gens. Nous allons essayer de l'organiser d'une manière qui n'affecte pas les opérations. Si jamais nous avons besoin de [faire un changement de moteur rapide], nous en sommes parfaitement capables. Ce que cela signifie, c'est qu'en tant qu'équipe, nous serons un peu moins résilients, au cas où l'une de ces personnes serait malheureusement positive via ce même processus. Mais c'est une décision que nous pouvons prendre en autonomie."

Mekies ajoute que toute tâche urgente contraignant le personnel à être physiquement proche ne compromettrait pas la sécurité : "Je pense que cela ne va pas du tout être un facteur. Peu importe le moment ou l'endroit où l'on ne pourra pas avoir la distance, il faudra porter le masque de toute façon. Par conséquent, à ce stade, nous ferons tout ce que nous devons faire de la manière la plus sûre possible. Il n'y aura donc aucune tentation ou incitation à abandonner ces [mesures de sécurité], car elles seront la norme."

Voir aussi :