La FIA ne recule pas et contrôlera le marsouinage dès Spa

Malgré la résistance des écuries, la FIA a réaffirmé ce vendredi son intention d'intervenir en cours de saison pour limiter le phénomène de marsouinage mais également pour contrôler davantage la flexibilité des planchers. L'instance confirme qu'elle introduira à partir du Grand Prix de Belgique, fin août après la trêve estivale, une valeur limite d'oscillation verticale baptisée Aerodynamic Oscillation Metric, ou AOM, que les monoplaces ne devront pas dépasser.

Par ailleurs, afin de garantir l'équité dans l'application de l'AOM, la FIA va mettre en place des mesures qui interdiront les astuces trouvées par certains concurrents qui joueraient avec la flexibilité du plancher mais aussi avec l'usure de la planche sous la monoplace.

L'intervention de la FIA pour contenir le marsouinage fait suite aux observations faites lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, au terme duquel certains pilotes ont pointé du doigt les risques pour leur santé. Elle est toutefois accueillie de manière partagée par les écuries, certaines d'entre elles regrettant le fait que le législateur puisse dicter la manière de régler une voiture. Néanmoins la FIA ne reculera pas et imposera ces mesures en invoquant le principe de sécurité qui lui permet de le faire. C'est ce qui est ressorti d'une réunion, jeudi, du Comité Technique Consultatif.

"Il en va de la responsabilité et des prérogatives de la FIA d'intervenir pour des questions de sécurité", souligne l'instance internationale dans un communiqué. "La raison pour laquelle le règlement autorise à décider de telles mesures est précisément de permettre aux décisions d'être prises sans être influencées par la position concurrentielle dans laquelle chaque écurie peut se trouver."

Les trois derniers Grands Prix ont marqué un net recul du phénomène de marsouinage en piste, à Montréal, Silverstone et Spielberg, mais des pistes prochainement visitées comme le Hungaroring, Spa-Francorchamps ou Singapour suscitent quelques préoccupations.

La FIA redoute aussi que les progrès réalisés par les écuries en développant leurs voitures pour 2023 génèrent des problèmes supplémentaires. Un plan en deux temps va donc être mis en place pour tenter de se débarrasser définitivement du marsouinage : l'AOM devra impérativement être respectée à partir du Grand Prix de Belgique mais cette valeur pourra être utilisée dès le Grand Prix de France afin que les écuries s'y préparent.

Par ailleurs, la FIA exigera un renforcement des patins au niveau de la planche d'usure, alors qu'une astuce a été découverte concernant l'utilisation d'éléments amovibles permettant d'éviter de déceler une usure trop prononcée lors des vérifications d'après course. La manière d'effectuer ces mesures évoluera également.

Enfin, la FIA travaille, en collaboration avec les écuries, sur une modification du Règlement Technique de la Formule 1 pour 2023 et envisage plusieurs choses : rehausser de 25 mm les bords du plancher, rehausser la gorge du diffuseur sous le plancher, introduire des tests de flexibilité latérale du plancher plus stricts et utiliser un capteur plus précis pour quantifier l'oscillation aérodynamique. Toutes ces mesures seront soumises en urgence au Conseil Mondial du Sport Automobile pour ratification.