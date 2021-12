La Formule 1 prolonge avec Abu Dhabi jusqu'en 2030

Ce week-end va avoir lieu la 13e édition du Grand Prix d'Abu Dhabi, une course qui continue de s'installer durablement au calendrier de la Formule 1. En effet, un nouvel accord a été trouvé entre le championnat et les organisateurs de l'événement pour prolonger leur entente jusqu'en 2030. Ainsi, le Circuit de Yas Marina, qui accueille la dernière manche de la saison tous les ans depuis 2009 (à l'exception des saisons 2011 à 2013) va continuer de le faire sans discontinuer lors des neuf prochaines campagnes.

"Nous sommes ravis de confirmer que nous courrons à Abu Dhabi jusqu'en 2030 sous ce nouvel accord", déclare Stefano Domenicali, PDG et président de la F1. "Nous attendons avec énormément d'impatience la dernière course de la saison ce week-end, où l'Histoire de la Formule 1 continuera d'être écrite. Le promoteur, ADMM, crée toujours un spectacle incroyable pour la dernière course de chaque saison de F1 et, associé aux changements effectués pour améliorer les courses au Circuit de Yas Marina, nous sommes enthousiastes pour les nombreuses éditions à venir."

Saif Al-Noaimi, PDG d'ADMM (Abu Dhabi Motorsports Management), ajoute : "Le Grand Prix d'Abu Dhabi et le Circuit de Yas Marina continuent de faire découvrir Abu Dhabi et les Émirats arabes unis à des centaines de millions de spectateurs et téléspectateurs. La signature d'un nouvel accord pluriannuel avec le groupe Formule 1 symbolise non seulement la solidité de notre relation mais réaffirme aussi notre engagement à fournir une expérience sans égale et de classe mondiale à tous les visiteurs en week-end de Grand Prix."

Rappelons que le Circuit de Yas Marina, désormais remanié et bien plus rapide, va départager ce week-end Max Verstappen et Lewis Hamilton dans leur quête du titre mondial de Formule 1. Hamilton et Sebastian Vettel sont les seuls pilotes qui y comptent plusieurs victoires, cinq et trois respectivement. Le pilote Mercedes y a également signé cinq pole positions, contre deux pour Vettel et pour Nico Rosberg.

Lire aussi : La FIA prévient avant la finale : retirer des points est possible

Le Grand Prix d'Abu Dhabi conclura la saison 2022 le 20 novembre prochain, plus tôt que d'habitude afin d'éviter tout conflit avec la Coupe du monde de football au Qatar.