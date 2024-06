Gasly surpris après une 4e place "probablement flatteuse" en EL2

Ces dernières semaines, Alpine n'a pas connu de long fleuve tranquille. L'écurie française est en effet au centre d'énormément de discussions, que ce soit pour l'accrochage de ses pilotes à Monaco, pour les consignes houleuses du Canada ou, plus encore, pour les questions liées à son avenir à court et moyen termes, alors que l'abandon pur et simple du projet moteur 2026 par Renault est sur la table.

Au milieu de tout cela, il a été difficile de capitaliser sur le positif amené par la double arrivée dans les points du GP du Canada, lors d'une course certes disputée dans des conditions particulières. C'est pourquoi ce vendredi, alors qu'Alpine continuait malgré tout de faire l'actualité hors piste avec l'officialisation de la nomination de Flavio Briatore au poste de conseiller exécutif, la quatrième place signée par Pierre Gasly lors des Essais Libres 2 du GP d'Espagne a eu de quoi mettre un peu de baume au cœur de l'écurie d'Enstone.

Le résultat final avec la quatrième place est probablement flatteur et c'était certes une surprise, mais une agréable surprise.

Bien entendu, pas question de faire de l'A524 une candidate au podium, mais le pilote au numéro 10 ne veut pas non plus bouder son plaisir de figurer aussi haut dans un classement au vu du premier tiers de saison d'Alpine : "C'était un vendredi positif, en particulier les Essais Libres 2. Le résultat final avec la quatrième place est probablement flatteur et c'était certes une surprise, mais une agréable surprise qui me donne le sourire !"

"En EL1, nous avons dû résoudre quelques soucis mineurs sur l'aérodynamique. Une fois cela fait, la monoplace offrait de bonnes sensations dès le début de la deuxième séance. Nous avons une base solide sur laquelle travailler et mon tour d'attaque avec les C3 [les pneus tendres à flancs rouges] était correct même si je ne suis pas totalement à l'aise au volant. Nous devons peaufiner des choses pour nous sentir encore mieux quand cela comptera vraiment demain."

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Dans une séance où, bien entendu, le classement final ne veut pas dire grand-chose à la veille des qualifications, Esteban Ocon a complété le bon résultat d'ensemble avec la neuvième place au terme des EL2. Il souligne l'aspect surprenant de ce double top 10 : "Finir la journée avec les deux voitures dans le top 10 est un peu inattendu vu où nous pensions commencer la semaine sur cette piste atypique. Nous ne savons évidemment pas ce que font les autres, mais c’est un début de week-end positif dans l’ensemble."

"Ce n’était pas mon meilleur tour avec les pneumatiques C3 et du trafic en Essais Libres 2. Il y a également eu quelques interruptions lors de nos relais, courts comme longs. Nous pouvons assurément progresser pour trouver un peu plus de temps, donc nous continuerons à travailler dur pour faire de nouveaux pas en avant d’ici demain et les qualifications, un exercice toujours important sur ce circuit."