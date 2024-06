Pourquoi le nouveau plancher Mercedes n'apparaît pas sur les documents FIA

Le document officiel de la FIA qui liste toutes les évolutions apportées par les écuries à chaque Grand Prix a été publié ce vendredi pour l'épreuve de Barcelone et a suscité une certaine incompréhension. En effet, il y était indiqué que Mercedes n'avait pas de nouveautés sur la W15.

Cette situation était quelque peu inattendue puisque Toto Wolff, le directeur de l'équipe, avait clairement indiqué après le GP du Canada que de nouvelles pièces allaient être introduites en Catalogne pour tenter de maintenir sa dynamique des dernières manches.

Comme Motorsport.com vous l'avait révélé, l'élément principal de ces évolutions était un nouveau plancher, particulièrement important pour les performances des F1 de cette génération.

Normalement, l'intégration à une voiture de nouveaux éléments doit être formellement indiquée aux rivaux et aux médias le vendredi matin, lorsque la FIA publie le document censé les lister. Ce document, qui est appelé en anglais "Car Presentation Submissions", détaille toutes les nouveautés utilisées par les écuries, ainsi qu'une explication de l'objectif que ces évolutions poursuivent.

Du travail sur la Mercedes W15. Photo de: Giorgio Piola

Il s'agit d'une obligation inscrite à l'article 19.1 c du Règlement Sportif de la F1 qui dispose que : "Chaque concurrent doit fournir au délégué médias un document récapitulatif indiquant le nom et une brève description de tous les principaux composants et dispositifs aérodynamiques et de carrosserie qui n'ont pas été utilisés lors d'une épreuve précédente ou d'un TCC [test de voitures actuelles] et qu'il est prévu d'utiliser lors de l'épreuve."

L'absence, ce vendredi, du nouveau fond plat de Mercedes, alors qu'il était bien sur la W15, a donc grandement étonné. Pourquoi diable n'a-t-il pas été notifié ? La réponse tient en réalité aux spécificités de ce que la marque allemande a modifié sur son plancher et à ce que les règles exigent.

L'article 19.1 concerne entièrement les pièces "aérodynamiques et de carrosserie", ce qui couvre donc tout changement de forme. Or, le plancher de Mercedes n'a pas changé de profil : il s'agit uniquement d'une pièce allégée. Donc, du pur point de vue aérodynamique, et donc selon les règles, l'élément n'a pas changé de forme et n'a donc pas à être notifié à la FIA.

Pour Mercedes, bien entendu, cette réduction du poids dans la partie la plus basse du châssis devrait se traduire par un gain de performance, surtout sur un tracé comme Barcelone.

Avec Jonathan Noble