Haas se sent "capable d'aller en Q2" en 2021

En marge de la saison 2021 de Formule 1, Haas avait deux options devant elle : se concentrer sur la saison à venir pour essayer de combler l'écart avec les monoplaces du milieu de grille ou préparer au mieux la saison 2022 et l'entrée en vigueur du nouveau Règlement Technique. L'écurie américaine a privilégié la seconde option, compromettant ainsi ses chances de bien figurer au classement cette année.

Et le Grand Prix de Bahreïn a été un exemple frappant. Des premiers tours de roue en essais libres aux derniers tours de course, les Haas VF-21 de Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont bien souvent fermé la marche, parfois incapables de devancer les Williams, l'unique rival de Haas cette saison comme l'a révélé Günther Steiner, directeur d'équipe.

Mais si l'on prend la température du côté des pilotes, l'heure n'est pas au désespoir. D'après Schumacher, il ne sera pas impossible de voir une Haas pointer le bout de son nez en Q2 avant la fin de l'année.

"Nous allons travailler ensemble et je vais beaucoup travailler sur moi-même", indique le fils du septuple Champion du monde. "L'équipe est motivée et je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas être optimistes tout au long de la saison. Nous pourrons, espérons-le, même être capable d'aller en Q2 à un moment donné."

Les commentaires du Champion de Formule 2 sont partagés par son ancien adversaire sur la piste, aujourd'hui son équipier chez Haas, Nikita Mazepin : "Je pense que [Schumacher] a raison. En ce qui concerne mon tour [en qualifications], il est évident qu'il a été très mauvais parce que j'ai eu ce problème avec les freins et parce que je n'ai eu qu'un seul essai, ce qui est ennuyeux. Mais il est très important d'observer la situation dans son ensemble. Nous savions que la première séance qualificative allait être assez difficile cette année."

Et la course a également été difficile pour les pilotes Haas. Le Grand Prix de Bahreïn de Mazepin n'a duré que deux virages, prenant fin dans l'un des murs du circuit de Sakhir. Pour Schumacher, le baptême du feu n'a pas été de tout repos. L'Allemand a exécuté une belle cabriole à la sortie du virage 4 en début de course et a été le dernier pilote à passer sous le drapeau à damier.

