Prost : "Normal qu'un jeu psychologique s'installe" entre Alonso et Ocon

Lui-même d'abord réticent avant d'être convaincu par les discussions et par la motivation qu'affichait Fernando Alonso avant son recrutement par Alpine, Alain Prost assure que l'arrivée du double Champion du monde dans l'écurie française fait déjà sentir ses premiers effets. En s'attachant ses services, l'équipe a trouvé une vedette pour combler l'absence de Daniel Ricciardo, parti chez McLaren, et en attend énormément pour franchir les prochaines étapes de son projet.

"Un pilote avec une telle personnalité apporte automatiquement quelque chose", explique Alain Prost dans les colonnes du Figaro. "Fernando est très exigeant et perfectionniste. Il demande beaucoup. À nous de l'assumer. Mais il a aussi conscience que ce n'est sans doute pas cette année qu'il pourra gagner des courses à la régulière. Ce qui est sûr, c'est que même le point de la dixième place, il va se battre corps et âme pour le ramener."

Néanmoins, malgré la place que peut prendre une star de l'envergure d'Alonso, Alpine mise sur l'homogénéité de son duo de pilotes et sur la capacité des deux hommes à tirer ensemble l'écurie vers le haut. "Il ne faut pas oublier que c'est toujours le binôme de pilotes qui fait progresser une écurie", insiste Prost, aujourd'hui directeur non exécutif de l'écurie. Ainsi la structure d'Enstone "attend beaucoup" d'Esteban Ocon, pour qui des changements ont été faits après une première année parfois compliquée. "Il connaît désormais l'équipe", rappelle Prost. "On a changé des choses pour lui, notamment son ingénieur de piste. Tout a été fait pour qu'il soit le plus confortable possible."

Après avoir fait face à une adversité très relevée aux côtés de Daniel Ricciardo en 2020, Ocon s'est endurci et préparé à cohabiter avec un Alonso débarquant forcément précédé de sa réputation, même après deux ans passés loin de la F1. Prost ne craint pas que la présence du pilote espagnol soit préjudiciable au Français, mais s'attend inévitablement à des moments parfois plus délicats à gérer, inhérents à tout line-up à ce niveau. Ce sera alors à l'écurie de s'assurer que la situation reste sous contrôle.

"Si un pilote est déstabilisé, ce n'est pas normal", estime Prost. "Ce qui est normal en revanche, c'est qu'un jeu psychologique s'installe. Il y a toujours un pilote qui prend le dessus. Si c'est un coup l'un, un coup l'autre, cela s'équilibre et les choses se passent bien. Quand c'est plus régulier comme Esteban l'a vécu l'an dernier avec Daniel, c'est plus compliqué. C'est très important que les pilotes travaillent bien ensemble et qu'il n'y ait pas de jeu dangereux. […] L'osmose et l'ambiance d'une équipe sont extrêmement importantes pour la performance. Il faut être très vigilant pour qu'il n'y ait pas de dégradation, en premier chez les pilotes."