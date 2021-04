GP d'Émilie-Romagne F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Après une rentrée décalée car elle n'a pas pu se faire à Melbourne à cause de la crise sanitaire, la Formule 1 a ouvert sa saison 2021 à Bahreïn, fin mars. La deuxième manche a lieu à Imola, en Italie, sur une piste qui a réintégré le calendrier en fin d'année dernière et qui a de nouveau obtenu sa place. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve.

Horaires et programme TV du GP de Bahreïn 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 16 avril

Essais Libres 1 11h00 -12h00 Canal+ Sport Essais Libres 2 14h30-15h30 Canal+ Sport Samedi 17 avril

Essais Libres 3 11h00 - 12h00 Canal+ Sport Qualifications 14h00 - 15h00 Canal+ Sport Dimanche 18 avril

Course 15h00 Canal+

Les horaires du vendredi et du samedi ont été modifiés en raison des obsèques du prince Philip au Royaume-Uni.



Infos et palmarès

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari est situé tout près de la ville d'Imola, dans la région italienne d'Émilie-Romagne. L'épreuve a pris le nom de la région lors de son retour au calendrier l'an passé, sur fond de pandémie de COVID-19.

Le circuit d'Imola a été le théâtre d'un GP d'Italie en 1980 mais est surtout connu pour avoir été le lieu du GP de Saint-Marin à 26 reprises, entre 1981 et 2006. Parmi les épisodes marquants d'Imola, on compte évidemment le GP de Saint-Marin 1982 avec la lutte fratricide entre Didier Pironi et Gilles Villeneuve chez Ferrari, le GP 1989 avec le grave accident de Gerhard Berger, le GP 1994 avec les accidents mortels de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna ou encore le double épisode des GP 2005 et 2006 avec les duels entre Michael Schumacher et Fernando Alonso.

Longue de 4,909 km et composée de 17 virages, la piste de l'Autodromo Dino e Enzo Ferrari est empruntée depuis son retour au calendrier dans une nouvelle version, puisque la chicane Variante Bassa été supprimée. En course, il faudra boucler 63 tours, pour une distance totale de 309,267 km.

Les records



Record de la pole Valtteri Bottas

Mercedes 1'13"609 (moy. : 240,085 km/h) 2020 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'15"484

(moy. : 234,121 km/h) 2020 Les dix derniers polemen et vainqueurs (à Imola) Année Pole position Victoire 2020

Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2006 Michael Schumacher Michael Schumacher 2005 Kimi Räikkönen Fernando Alonso 2004 Jenson Button Michael Schumacher 2003 Michael Schumacher Michael Schumacher 2002 Michael Schumacher Michael Schumacher 2001 David Coulthard Ralf Schumacher 2000 Mika Häkkinen Michael Schumacher 1999 Mika Häkkinen Michael Schumacher 1998 David Coulthard David Coulthard Météo Les prévisions laissent entrevoir un week-end au fil duquel la météo va se dégrader. Le soleil encore présent vendredi pour les essais libres risquent de disparaître peu à peu sous un ciel couvert pour les qualifications, tandis que le risque de pluie n'est pas écarté pour la course de dimanche. Les températures seront peu élevées, entre 6°C le matin et 14°C l'après-midi. Course suivante : Grand Prix du Portugal (30 avril-2 mai)

Grand Prix du Portugal (30 avril-2 mai) Calendrier F1