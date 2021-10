Au Qatar, les pilotes et équipes de F1 avanceront dans l'inconnu

À la fin du mois de novembre, la Formule 1 organisera le tout premier Grand Prix du Qatar de son histoire, sur le circuit de Losail. Le pays du Golfe Persique s'est lié au Championnat du monde jusqu'en 2032 et devrait, dès 2023, déménager sa course dans sa capitale, à Doha.

Le circuit de Losail a ouvert ses portes en 2004 et depuis lors, il a accueilli chaque année (à l'exception de la saison 2020 impactée par la pandémie de COVID-19) le Grand Prix MotoGP du Qatar. Très peu de courses de monoplaces se sont produites à Losail et un seul pilote de la grille F1 y a posé ses roues : Sergio Pérez, lors de la saison 2008-09 du GP2 Asia.

Les équipes n'ont donc aucune donnée sur cette piste et elles ne disposeront que de très peu de temps pour en accumuler sur leurs simulateurs. Stefano Domenicali, PDG de la F1, s'attend donc à ce que le week-end qatari soit particulièrement agité.

"Je suis sûr que ce sera un évènement palpitant parce, comme vous pouvez l'imaginer, la F1 se rendra [à Losail] pour la première fois", a commenté l'Italien. "Il n'y a eu aucun test, pas même pour les pneus. Donc je suis certain que dès les premières minutes [du week-end], il y aura beaucoup d'action en piste. Ce sera, encore une fois cette saison, une course folle."

Depuis 2008, le MotoGP court de nuit à Losail. La F1 suivra cet exemple, Domenicali justifiant ce choix en s'appuyant sur les autres Grands Prix de la région – Bahreïn, Abu Dhabi et, prochainement, Djeddah – qui se tiennent également de nuit.

"Une course de nuit sera sans aucun doute la meilleure expérience pour les fans de F1. Nous savons déjà quel est le cadre lors de la course de MotoGP", a ajouté le PDG de la F1. "Nous avons déjà des courses de nuit [...] qui donnent des événements uniques dans ces lieux spéciaux, comme la finale d'Abu Dhabi. Donc [le GP du Qatar] viendra s'ajouter au spectacle de la F1 et ce sera un moment incroyable."

Lire aussi : Istanbul a passé sa piste au Kärcher pour éviter les soucis de 2020

Domenicali a également précisé que l'ajout du Grand Prix du Qatar au calendrier à la place du Grand Prix d'Australie était la preuve de la bonne gestion de la crise sanitaire par la F1, qui a été en mesure de mettre en place un calendrier de 22 épreuves sur plusieurs continents en dépit des annulations de l'Australie, de la Chine, du Canada, de Singapour et du Japon.

"La F1 a montré comment réagir à la situation du COVID dans le monde", a déclaré Domenicali. "Nous avons pu confectionner un calendrier de 22 courses cette année, soit le plus grand nombre de courses de F1, ce qui montre la force du système et des relations dans le monde."

"Organiser un évènement n'est pas simple. Nous déplaçons de nombreuses personnes, nous parlons à des gouvernements au sujet de protocoles. Pouvoir ajuster notre calendrier sans perdre de rythme a été exceptionnel. Dans ce contexte, nous avons pu trouver rapidement des solutions lorsqu'une date était annulée."