Il y a 30 ans : le Grand Prix le plus court… avant Spa 2021

Le 3 novembre 1991 a eu lieu une course qui a marqué l'Histoire de la Formule 1 : ce Grand Prix d'Australie a à peine dépassé les 50 kilomètres de distance et n'a frôlé que les 25 minutes de durée en raison de pluies diluviennes et d'une succession d'accidents.

L'enjeu était limité pour cette ultime épreuve de la saison 1991, puisque les trois premières places du championnat des pilotes étaient déjà attribuées, avec 91 points pour Ayrton Senna devant les Williams de Nigel Mansell (69) et Riccardo Patrese (52). Le titre des constructeurs pouvait encore basculer, car McLaren n'avait que onze longueurs d'avance sur l'écurie de Sir Frank.

Ayrton Senna a aisément réalisé la pole position sur la piste urbaine d'Adélaïde devant son coéquipier Gerhard Berger et les Williams, alors que l'on retrouvait en troisième ligne les Benetton du triple Champion du monde Nelson Piquet et de la future star Michael Schumacher, qui avait déjà enregistré trois arrivées dans le top 6 en quatre Grands Prix au sein de l'écurie.

Or, la pluie est venue perturber les festivités le dimanche. Deux ans plus tôt, déjà, certains pilotes avaient menacé de ne pas participer à la course en raison des conditions météorologiques – conditions qui étaient exécrables en ce dimanche.

Ayrton Senna a mené de bout en bout malgré l'intense pression que lui imposait Nigel Mansell, et derrière, c'était le chaos. Les 26 pilotes ont réussi à finir les quatre premiers tours bien que Satoru Nakajima ait percuté Thierry Boutsen par l'arrière avant de voir sa course prendre fin dans un tête-à-queue au cinquième passage, tandis que le Belge n'allait pouvoir continuer longtemps. C'est alors que Nelson Piquet a fait un 360°, peinant à tenir le rythme de son jeune coéquipier allemand, et un carambolage derrière lui a justement éliminé Michael Schumacher, mais aussi Jean Alesi et Nicola Larini.

Malgré la présence d'un camion sur la piste, et en l'absence de voiture de sécurité à l'époque, la course n'a pas été neutralisée, au grand dam des pilotes. "C'était irresponsable de laisser des voitures de course avec un camion dans la ligne droite dans ces conditions", s'est insurgé Nigel Mansell. "En tant que pilotes, c'est à nous d'accepter les risques que nous encourons, mais ce n'est pas acceptable que ceux qui nous aident soient mis en danger", a renchéri Berger.

Malgré son accident, Nigel Mansell a été classé deuxième, même s'il n'est pas monté sur le podium

Trois tours plus tard, c'est Pierluigi Martini qui est parti à la faute, perdant le contrôle de sa Minardi en aquaplaning. La pluie s'est ensuite intensifiée, et dans la 16e boucle, alors que Mansell attaquait sans réserve pour tenter de doubler Senna, le pilote Williams a connu un moment d'aquaplaning à son tour et a percuté le mur de plein fouet. Le drapeau rouge a été agité ; entre-temps, Berger avait effectué deux tête-à-queue, et ce sont Piquet et Gianni Morbidelli qui complétaient le top 3, mais l'Italien avait doublé son compatriote Patrese sous drapeau jaune.

Un second départ a été envisagé, mais les pilotes s'y sont opposés sans réserve, et le classement a été entériné au 14e passage – Mansell et Berger récupérant le podium, alors que l'Anglais était légèrement blessé à la cheville gauche.

Le vainqueur du jour, Ayrton Senna, allait parfaitement résumer la situation : "C'était une erreur pour nous tous de prendre le départ." Trente ans plus tard à Spa-Francorchamps, le départ n'a pas été pris. Mais cela n'a pas empêché les polémiques…

GP de Belgique 2021 : Cette règle vieille de 40 ans qui a rendu folle la F1